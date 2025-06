Calciomercato Pisa News: Giovanni Simeone il bomber per la salvezza

I nerazzurri toscani si stanno preparando alla prossima stagione che li vedrà partecipare alla Serie A e soprattutto cercare di rimanerci anche per l’anno successivo, il primo compito della dirigenza però è quello di trovare un nuovo tecnico dopo l’addio del condottiero della cavalcata promozione Filippo Inzaghi. Il calciomercato Pisa poi cercherà un attaccante che possa fornire un importante numero di gol per aiutare la salvezza oltre che un centrocampista che dia inizio al gioco e allo stesso tempo abbia un impatto in fase difensiva, in tutto questo dovranno essere anche definite le possibili partenze.

L’obiettivo offensivo del Pisa fino a poco tempo fa sembrava poter essere l’attaccante del Torino Antonio Sanabria, il paraguaiano però nell’ultimo periodo sembrerebbe apprezzare di più la possibilità di andare a giocare in una squadra che sulla carta sia più attrezzata per la salvezza, come il Cagliari. Per questo i nerazzurri hanno spostato i loro interessi verso Giovanni Simeone, l’argentino infatti è ormai ai margini del progetto Napoli e la sua cessione potrebbe essere completata senza troppe difficoltà in prestito o a titolo definitivo ma per non meno di 10 milioni.

Calciomercato Pisa News: Ebrima Darboe a guidare il centrocampo

A centrocampo invece il calciomercato Pisa sta cercando un giocatore che possa essere ugualmente un titolare o un sostituto e per questo le caratteristiche che piacciono sono quelle di un giovane ma con già un po’ di esperienza in Serie A, la scelta sembra essere ricaduta su Ebrima Darboe, centrocampista gambiano classe 2001 della Roma. Il calciatore ha passato l’ultima stagione in prestito al Frosinone in Serie B dove è stato il leader del centrocampo, è stato impiegato in 26 partite nelle quali ha realizzato 2 gol e 1 assist, i giallorossi potrebbero cederlo a titolo definitivo o prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione.

L’alternativa al giocatore giallorosso potrebbe essere un altro profilo giovane ma che non è mai passato per il nostro campionato e che anche nella sua squadra ha avuto poche occasioni per giocare, si tratta del marocchino Oussama Targhalline, ventitreenne del Feyenoord. Si è legato agli olandesi nel mese di febbraio ma ha collezionato solo 6 presenze in Eredivisie, nella sua posizione poi sono presenti diversi giocatori che potrebbero bloccargli ulteriormente la possibilità di giocare, per questo la squadra di Rotterdam potrebbe essere d’accordo con la cessione in prestito.