Calciomercato, Roberto De Zerbi lascia Brighton/ Torna in Italia? Idea nuovo allenatore di Juventus o Milan

Roberto De Zerbi ha annunciato che la sua esperienza sulla panchina del Brighton è terminata e le sirene del calciomercato si accendono sull’allenatore, che potrebbe nella prossima stagione tornare in Italia. Il contratto tra il tecnico e il club inglese è stato risolto in modo consensuale a causa di una mancata comunione di intenti. Ciò significa che non ci sarà più una clausola di 15 milioni di euro da pagare per la società in cui si accaserà in futuro.

L’annuncio è arrivato a sorpresa a ventiquattro ore di distanza dall’ultima partita del campionato di Premier League. “Lasciare ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei piani futuri”, ha scritto De Zerbi nella lettera d’addio corredata al comunicato ufficiale. Le pretendenti per Roberto De Zerbi in tal senso non sono sicuramente poche, dati i risultati abbastanza soddisfacenti ottenuti dal tecnico con il Brighton nelle ultime due stagioni. Lo scorso anno infatti è arrivato sesto nella classifica di Premier League e in semifinale di FA Cup. Quest’anno l’esperienza in Europa League si è conclusa agli ottavi di finale contro la Roma, mentre il campionato li vede al decimo posto.

Roberto De Zerbi, il futuro tra il Bayern Monaco e l’Italia

Roberto De Zerbi dunque adesso è uno dei nomi di calciomercato più allettanti nell’ambito degli allenatori: giovane e promettente, non aspetta altro che una big in cui dare mostra delle sue qualità. Il club più quotato al momento è il Bayern Monaco. I tedeschi non hanno ancora deciso se confermare o allontanare Thomas Tuchel. Le due parti si incontreranno nei prossimi giorni. Intanto, per non destare sospetti, il direttore sportivo Max Eberl ha negato i rumors: “Smentisco che il nuovo allenatore sarà italiano”, ha affermato in conferenza stampa. La sensazione però è che sia ancora presto per dirlo.

Se l’affare Bayern Monaco non dovesse andare in porto, ad ogni modo, Roberto De Zerbi potrebbe valutare l’idea di tornare in Italia. Le panchine di top club ancora da occupare in tal caso sono due: quella della Juventus, fresca di rottura con Massimiliano Allegri, e quella del Milan, che ha da tempo annunciato che saluterà Stefano Pioli al termine della stagione. Non è da escludere che entrambe le società possano fare la corte al tecnico ex Sassuolo. Per avviare le discussioni tuttavia è necessario attendere ancora qualche settimana.











