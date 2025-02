PAGELLA CALCIOMERCATO ROMA 2025: GIALLOROSSI MOBILI, MANCA QUALCOSA?

Che voto dare alla pagella calciomercato Roma 2025? Difficile dirlo: sicuramente la società giallorossa si è mossa per quelle che erano le possibilità della sessione invernale, sono però arrivati nomi che almeno per il momento non scaldano il cuore dei tifosi ma, per contro, è anche vero che non ci sono state sessioni dolorose. Possiamo forse dire che il calciomercato Roma abbia seguito il momento attuale: lo stesso Claudio Ranieri è di fatto un traghettatore, per quanto di grande livello e con tanto tempo a disposizione, arrivato anche per aiutare la società a scegliere un nuovo allenatore e dire la sua sulla prossima campagna acquisti.

Per il momento comunque i giallorossi hanno operato: in uscita, al netto di Mathew Ryan sostituito da Pierluigi Gollini (cambia poco: Mile Svilar rimane comunque titolare inamovibili), si registrano gli addii di Mario Hermoso, che da tempo aveva chiesto la cessione, di Nicola Zalewski ormai fuori dal progetto, e di Enzo Le Fée: il francese è partito in prestito e su di lui era stato fatto un buon investimento, sicuramente nella valutazione che tenga conto anche dell’estate questo è un punto negativo ma lo dirà il tempo, a oggi è giusto dire che Le Fée sia stato un corpo anonimo sin dalla gestione di Daniele De Rossi. Continuiamo ora la nostra valutazione sulla pagella calciomercato Roma.

CALCIOMERCATO ROMA: ACQUISTI TUTTI DA SCOPRIRE

La pagella calciomercato Roma 2025 tiene conto del fatto che gli acquisti ci siano stati, ma tutti da scoprire: forse il più conosciuto, detto di Gollini, è Devyne Rensch che ha già esordito in giallorosso, e questo dice tante cose. Gli altri? Victor Nelsson è un difensore centrale arrivato dal Galatasaray, Lucas Gourna-Douath è l’acquisto arrivato negli ultimissimi minuti, un giovane dal Salisburgo che gioca in mezzo al campo, e poi abbiamo il terzino sinistro Anass Salah-Eddine che è stato prelevato dal Twente. La Roma ha anche speso, ma per ora possiamo dirla così: Ranieri aveva bisogno di puntellare una rosa corta in certi ruoli, pensando anche all’impegno di Europa League, e lo ha fatto.

Con Rensch e Salah-Eddine ha trovato ricambi per i terzini, anche se l’ex Ajax per ora è stato impiegato come braccetto in difesa, e dunque anche l’intoccabile Angeliño potrà tirare un po’ il fiato, Nelsson è comunque un difensore in più in un reparto cortissimo e che ha perso appunto Hermoso. Forse c’era meno bisogno di Nelsson, ma a centrocampo finora non ci sono state troppe certezze e Bryan Cristante evidentemente viene considerato marginale; ad abbassare il voto della Roma, che è comunque un 6, il fatto che non si sia riusciti a mettere le mani su un vice Artem Dovbyk, e questo potrebbe pesare.