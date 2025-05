CALCIOMERCATO ROMA: UN NOME NUOVO PER LA PORTA

Da qualche ora abbiamo raccontato come il calciomercato Roma sia interessato a Vanja Milinkovic-Savic: naturalmente nei piani della società giallorossa il rinnovo di Mile Svilar è visto come una priorità, ma nei giorni scorsi le operazioni per prolungare il contratto al portiere serbo non sono andate a buon fine e, in attsa di capire in che modo andrà il rilancio, è chiaro che si mettano le mani avanti alla ricerca di un degno sostituto. Milinkovic-Savic rappresenterebbe l’usato sicuro per la sua conoscenza del calcio italiano, nel Torino non ha fatto male anche se il contesto è diverso; si parla però di altri profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Lucas Perri.

Calciomercato Roma News/ Milinkovic-Savic se parte Svilar, Dovbyk piace in Spagna (20 maggio 2025)

Brasiliano, già protagonista nelle selezioni giovanili verdeoro, vincitore di un campionato paulista con il Sao Paulo e poi arrivato a Lione lo scorso anno: a gennaio Anthony Lopes è stato venduto al Nantes anche in virtù delle prestazioni di Perri che gli ha soffiato la maglia da titolare, ora le indiscrezioni che arrivano da Turchia e Portogallo riferiscono che la Roma abbia intenzione di puntare su di lui qualora lo scenario per Svilar preveda realmente la cessione. A oggi siamo solo ad ammiccamenti e contatti per capire la fattibilità dell’operazione, non esiste ancora una trattativa vera e propria ma attenzione a quello che potrebbe succedere.

Jurgen Klopp nuovo allenatore Roma?/ Tifosi in visibilio per il video-indizio!

CALCIOMERCATO ROMA: DUE CONFERME IMPORTANTI

Sempre nei giorni scorsi abbiamo parlato, per quanto riguarda il calciomercato Roma, delle porte aperte in uscita e abbiamo fatto il punto sulle eventuali cessioni, che potrebbero non essere poche. Bryan Cristante, Leandro Paredes e Mats Hummels sono sulla lista dei partenti; non così invece un altro veterano come Gianluca Mancini, a segno contro il Milan e diventato capitano della squadra. Certamente il difensore ha ancora qualche aspetto da limare, soprattutto sul piano caratteriale (lo ha ammesso lui stesso); non si può dire però che non sia cresciuto sul campo.

Calciomercato Roma News/ Per l'attacco piace un baby fenomeno, tanti addii a giugno!

Da quando è arrivato alla Roma è sempre stato intoccabile o quasi, a prescindere dagli allenatori; il suo futuro parlerà ancora giallorosso, così anche quello di Matias Soulé che era partito male, incastrato nell’equivoco della conferma di Paulo Dybala, ma è riuscito a salire di colpi con ottima personalità fino a diventare determinante nella grande rimonta che ha spinto la Roma a sperare ancora nella qualificazione in Champions League. La Roma dunque salvo scossoni ripartirà da Mancini e Soulé, poi sarà da capire quale sarà il ruolo che il nuovo allenatore destinerà loro perché molto dipenderà anche dal modulo che sarà adottato.