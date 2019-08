Calciomercato Roma/ Ante Coric verso l’addio, accordo con l’Almeria (ultime notizie)

Secodo quanto rivelato dai portali specializzati di calciomercato, il giovane centrocampista della Roma sarebbe infatti vicino ad un passo dal trasferimento in Segunda División con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il croato ha già detto sì, mancherebbe solo l’accordo definitivo tra le due società. Chi invece non lascerà al Roma in questa finestra di mercato è Alessio Riccardi, talento di casa giallorossa che Paulo Fonseca, mister dei capitolini ha voluto trattenere. “Per il momento nessuno ha parlato con me di questa questione, quindi non credo sia mai stata concreta. Il ragazzo è un calciatore in cui tutti depositano grandi speranze. All’inizio di questo pre-campionato era infortunato e non si è allenato tanto e ho bisogno di conoscerlo meglio. Non è giusto mettere pressione su un calciatore come lui. Deve lavorare per migliorare”.

Calciomercato Roma News, in entrata resta vivo il nome di Nikola Kalinic

Come evidenzia il noto quotidiano Il Messaggero, la Roma sarebbe ad un passo da Nikola Kalinic. I giallorossi sono alla ricerca di una punta in questa sessione estiva del calciomercato e l’attaccante croato è uno dei profili più ambiti. Per i giornali ci sarebbe già un’intesa totale tra le parti, con uno stipendio del giocatore che rientrerebbe perfettamente nei piani del club (2.5 milioni) e Petrachi deciso a portarlo a casa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Prima di pensare a Kalinic, però, la Roma deve trovare una soluzione in uscita per Patrik Schick. Il ceco è richiesto in Germania (il Lipsia ha manifestato interesse), ma il procuratore per il momento frena: “Patrik Schick sta pensando solo al debutto in campionato per Roma-Genoa”, ha dichiarato.

