CALCIOMERCATO ROMA/ Assalto del Real Madrid a Spinazzola: servono 30 milioni

Le prestazioni di Leonardo Spinazzola agli Europei stanno sicuramente facendo ingolosire gli osservatori di mercato, e secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS sarebbe stato il Real Madrid il primo a muoversi sull’esterno sinistro della Roma e della Nazionale. Carlo Ancelotti sta cercando in questo calciomercato elementi che fanno parte della brillante Nazionale di Roberto Mancini, non è un mistero che al Real piaccia Manuel Locatelli, ma dopo la grande prestazione azzurra contro la Svizzera al nome del centrocampista del Sassuolo si è aggiunto anche quello dell’esterno.

Ovviamente la Roma non è disposta a privarsi a cuor leggero di Spinazzola, che in questa stagione nonostante qualche infortunio che continua a tormentarlo è tornato ai livelli massimi della sua carriera, vissuta a tratti con le maglie di Atalanta e Juventus senza mai trovare una continuità definitiva, proprio a causa dei tanti problemi fisici. Ma gli Europei hanno messo in mostra la massima maturazione del giocatore e il Real ha deciso di agire.

Secondo le news di calciomercato riportate da AS nella settimana che sta per concludersi ci sarebbe stato un incontro nel Sud della Francia tra un emissario della Roma, Davide Lippi, e l’ex ds del Lille Luis Campos e Ludovic Fattizzo, che avrebbero parlato per conto del Real anche di Spinazzola. I madrileni hanno una carta da giocarsi per arrivare all’obiettivo, ovvero il cartellino di Borja Majoral. La Roma ha un’opzione di riscatto fissata a 20 milioni di euro per l’attaccante che ha ben impressionato nella sua prima stagione italiana e dunque si sarebbero gettate le basi per un possibile scambio tra i due.

Al momento, considerando la valutazione di 30 milioni di euro sempre accostata dalla Roma a Spinazzola, servirebbe dunque un conguaglio di 10 milioni a favore del club capitolino per chiudere l’affare di calciomercato, ma molto dipenderà anche da come Spinazzola terminerà il suo Europeo: mettendo in mostra prestazioni ancora in crescendo, l’ipotesi dello scambio potrebbe tramontare e si lavorerebbe solo sul cash, se il Real fosse davvero convinto dell’affare.



