CALCIOMERCATO ROMA/ Attesa per Oliveira, due club sulle tracce di Kamara

In casa Roma la sessione di calciomercato invernale sembra essere l’occasione giusta per poter trovare nuovi elementi che possano aiutare il tecnico José Mourinho a sistemare il proprio organico in vista della seconda parte della stagione. Acquistato con la formula del prestito Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal, nelle prossime ore nella Capitale è atteso pure il portoghese Sergio Oliveira, centrocampista proveniente dal Porto.

Oliveira alla Roma?/ Calciomercato: intesa raggiunta con il Porto, i dettagli

A conferma di ciò sono arrivate pure le parole non troppo velate dello stesso allenatore romanista dopo la partita giocata con la Juventus: “Il gioco fatto oggi e in altre partite è la conseguenza del talento che abbiamo e nelle scelte dei giocatori che giocano c’è mancanza di personalità nel gestire il gioco. Mi sono stati dati tre anni e voglio fare tutti i giorni di questi tre anni, non uno di meno. C’è bisogno dell’aiuto della società, a breve arriverà un altro giocatore a centrocampo. E’ troppo facile giocare per il sesto/settimo posto, dobbiamo uscire da questa comfort zone.”

Calciomercato Roma/ Santon piace in Grecia, Fazio rimane in stallo

CALCIOMERCATO ROMA: LE MOSSE DEI GIALLOROSSI

Le mosse della Roma per questo calciomercato di gennaio potrebbero comunque non esaurirsi ad Oliveira. I dirigenti potrebbero lavorare anche in vista dell’estate ed un nome caldo per il centrocampo resta quello di Boubacar Kamara, in scadenza di contratto a giugno con l’Olympique Marsiglia. Secondo le indiscrezioni provenienti dal thesun.co.uk però, sulle tracce del francese ci sarebbero il West Ham ed il Newcastle, pronte ad offrirgli un ingaggio molto elevato e rappresentando dunque delle rivali per quanto concerne l’interesse della Roma.

LEGGI ANCHE:

Oliveira alla Roma?/ Calciomercato: il centrocampista è atteso in settimana, le cifre

© RIPRODUZIONE RISERVATA