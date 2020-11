Calciomercato Roma/ Bruno Peres e Juan Jesus in partenza già a gennaio?

Notizie frizzanti per il calciomercato Roma, anche per quanto riguarda i movimenti in uscita. Detto che in questi giorni i riflettori sono tutti puntati sul nuovo direttore sportivo Tiago Pinto, ci sono alcune situazioni da tenere presenti per quanto riguarda i giocatori che andranno in scadenza già al termine di questa stagione, come ad esempio Bruno Peres e Juan Jesus. A meno di rinnovi che però non sembrano molto probabili, la situazione dei due brasiliani è piuttosto semplice: o una cessione già a gennaio per monetizzare qualcosa dalle loro partenze oppure un addio a parametro zero a giugno, alla scadenza naturale dei contratti che legano appunto Bruno Peres e Juan Jesus alla Roma. Sui due giocatori aveva approfondito la situazione il Corriere dello Sport, che aveva evidenziato nei giorni scorsi come il club giallorosso stia osservando con preoccupazione il conto economico e spera dunque che soprattutto Bruno Peres trovi una squadra durante il mercato di gennaio.

CALCIOMERCATO ROMA: IL PUNTO SULLE PARTENZE

Stesso discorso anche per Juan Jesus, anche lui in scadenza, anche se il difensore sta giocando molto meno dell’esterno e questo rende più difficile per Juan Jesus mettersi in mostra, aumentando il rischio che si svincoli a zero al termine del 2020-2021. Solo una piccola differenza invece per quanto riguarda Federico Fazio, dal momento che il difensore argentino è legato alla Roma fino al 2022 grazie a una clausola sulle presenze della scorsa stagione che ha fatto scattare il prolungamento. Il nome più caldo dunque è quello di Bruno Peres, che però è anche quello dei tre più utilizzato da Paulo Fonseca, di conseguenza potrebbe essere poi necessario investire per trovare un sostituto – esigenza che d’altronde ci sarebbe anche in estate, e senza alcun indennizzo per l’addio di Peres. Il nome più caldo è quello di Noussair Mazraoui, giocatore di 23 anni dell’Ajax e anche nazionale marocchino, ma con passaporto anche olandese e quindi comunitario. Un affare questo che sarebbe però più semplice in estate…



