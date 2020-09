Calciomercato Roma/ Chiesa è la nuova idea per l’attacco, Zaniolo rinnova a ottobre?

E’ QS-La Nazione a lanciare l’ipotesi di calciomercato per la Roma: il nome forte è quello di Federico Chiesa, anche se bisogna specificare che al momento sul tavolo della Fiorentina non sono pervenute offerte. Impegnato nelle prime partite di Nations League, Chiesa piace a tante squadre: in pole position almeno virtualmente c’è sempre stata la Juventus, i bianconeri continuano a puntarlo ma al momento hanno altre priorità e dunque la Roma, una delle altre, potrebbe approfittarne. L’intreccio con i viola riguarda la possibile firma di Marcus Thuram, altro figlio d’arte che è esploso con la maglia del Borussia Monchengladbach: qualora il francese venga firmato, sarebbe proprio Chiesa a poter lasciare la società toscana e cercare fortuna altrove. Il progetto stuzzica, perché in giallorosso il classe ’97 troverebbe una sicura maglia da titolare, una squadra giovane e in rampa di lancio e compagni di nazionale come Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini – soprattutto, ma ce ne sono altri – con cui si trova già bene sul campo. Come abbiamo detto però i capitolini devono pensare innanzitutto a vendere: l’affare Edin Dzeko è bloccato, si ragiona sulla possibile cessione di Jordan Veretout al Napoli ma bisognerà attendere ulteriori sviluppi.

CALCIOMERCATO ROMA: ZANIOLO VERSO IL RINNOVO?

Nel frattempo uno dei nazionali della Roma, il già nominato Nicolò Zaniolo, dovrà rinnovare il suo contratto: il Corriere della Sera ha fatto il punto su una trattativa che al momento non decolla per volontà della società giallorossa. La quale non avrebbe fretta, e vorrebbe rimandare la questione a ottobre quando la stagione sarà ufficialmente cominciata; per adesso potrebbe esserci distanza tra domanda e offerta, perché Zaniolo guadagna 1,8 milioni di euro e vorrebbe portarli, secondo le indiscrezioni, almeno a 3,5. Anche per questo motivo Claudio Vigorelli, procuratore del calciatore, vorrebbe chiudere subito: su certe cifre ci sarebbe l’assicurazione che il classe ’99 sarà uno dei punti fermi del progetto Roma. Invece, probabilmente bisognerà aspettare: i giallorossi hanno ritardato anche il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, pur se in questo caso sono intervenute questioni esterne (ovvero il lockdown). Zaniolo e Pellegrini sono i due gioielli italiani sui quali il club potrebbe costruire il suo futuro: blindarli è quasi un obbligo anche perché varie squadre sono alla finestra, vedremo se la Roma riuscirà a piazzare i suoi calciatori in esubero per poi sottoporre il problema del prolungamento del contratto dei giovani calciatori alla nuova dirigenza.



