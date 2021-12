Calciomercato Roma/ Da Grillitsch a Maitland-Niles: i nomi per il centrocampo

La priorità di Tiago Pinto per il calciomercato della Roma verso la sessione di gennaio è sicuramente quella di trovare il centrocampista che ancora manca alla rosa di José Mourinho per fare il definitivo salto di qualità e puntare al quarto posto finale, con annessa qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’attenzione è tutta intorno al nome di Florian Grillitsch, centrocampista austriaco classe 1995 di proprietà dell’Hoffenheim, senza però dimenticare anche l’inglese classe 1997 Ainsley Maitland-Niles dell’Arsenal.

In copertina però c’è Grillitsch: il mediano austriaco sarà in scadenza di contratto con l’Hoffenheim in estate e per questo i giallorossi contano di acquistarlo per circa la metà del suo valore di mercato, che sarebbe di 15 milioni di euro. Il progetto è chiaro da parte della Roma: spingere i tedeschi a concedere un forte sconto per incassare però almeno qualcosa dalla cessione del giocatore, che altrimenti l’Hoffenheim perderebbe a parametro zero al termine di questa stagione. D’altro canto la Roma non può nemmeno giocare troppo con il fuoco, perché Grillitsch a parametro zero potrebbe fare gola a tanti.

CALCIOMERCATO ROMA: DA GRILLITSCH A MAITLAND-NILES, IL PUNTO SUI CENTROCAMPISTI

Non si può tirare troppo la corda in questo calciomercato invernale se la Roma vorrà aggiudicarsi Florian Grillitsch: il problema, annota la Gazzetta dello Sport, è convincere i tedeschi a lasciarlo partire visto che sono in corsa per un posto in Champions League e dunque potrebbero essere interessati a trattenere Grillitsch fino al termine della stagione, anche a costo di perderlo a zero, a fronte dei maggiori incassi garantiti dalla Champions. Va infatti pure detto che il proprietario della società, Dietmar Hopp, è tra i 100 uomini più ricchi del mondo con 14,7 miliardi di dollari di patrimonio personale.

Piace anche Ainsley Maitland-Niles dell’Arsenal, che è un altro nome possibile già a gennaio per la Roma, anche se c’è da battere la concorrenza dell’Everton. L’inglese classe 1997 è un nome nuovo per il centrocampo della Roma, citato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, secondo il quale Maitland-Niles sarebbe uno dei nomi principali sul taccuino di Tiago Pinto. In questo caso il problema è che sul giocatore c’è anche l’interesse dell’Everton, tuttavia Ainsley Maitland-Niles potrebbe arrivare alla Roma già a gennaio, in prestito con diritto di riscatto.



