Calciomercato Roma / Derby con la Lazio per Roman Yaremchuk (Ultime Notizie)

Calciomercato Roma News, Roman Yaremchuk il nuovo nome dell’attacco

Potrebbe accendersi un derby di calciomercato tra Roma e Lazio per Roman Yaremchuk, attaccante ucraino classe 1995 di proprietà del Gent. Il suo nome è diventato piuttosto chiacchierato nella Capitale in queste ultime ore, con le due società pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il giocatore. Nei giorni scorsi la Lazio di Lotito sembrava in forte vantaggio per Yaremchuk, nella giornata di ieri tuttavia si sarebbe registrato il forte pressing della Roma, che secondo Sportitalia sarebbe pronta a fare sul serio. Questo nonostante le dichiarazioni di chiusura da parte di Michel Louwagie, DT del club belga, interpellato da Tele Radio Stereo: “Roma o Lazio per Roman Yaremchuk? Posso dire che non abbiamo intenzione di vendere Yaremchuk”.

Calciomercato Roma News, il commento sulle trattative dell’ex Graziani

Ciccio Graziani ha parlato del calciomercato della Roma nell’ultima intervista pubblicata sulle pagine di Tutto Mercato Web. L’ex attaccante giallorosso è convinto che Fonseca disponga di una squadra competitiva in vista del campionato, ma lo sarebbe maggiormente se alla lista degli acquisti si aggiungesse Kalinic. “Se la Roma prende Kalinic fa una bella squadra”, ha detto Graziani. “Adesso è già competitiva, gli acquisti sono stati interessanti ed è stato tenuto Dzeko. È una Roma che può rompere le scatole per il quarto posto”. Sulle ultime annata deludenti di Kalinic, Ciccio Graziani fa spallucce: “A me sinceramente è sempre piaciuto. E in ogni caso è difficile trovare spazio all’Atletico quando hai davanti Griezmann e Diego Costa. In alternativa a Dzeko o in coppia con lui Kalinic potrebbe essere un ottimo acquisto. Se mi chiedessero un parere, direi: prendetelo immediatamente”.

