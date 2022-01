CALCIOMERCATO ROMA/ Diawara potrebbe restare, Cagliari su Darboe

CALCIOMERCATO ROMA: DIAWARA POTREBBE RIMANERE

In questa finestra di calciomercato invernale la Roma si è mossa come meglio ha potuto per cercare di sistemare l’organico a disposizione di mister José Mourinho in vista del prosieguo della stagione. I giallorossi hanno messo a segno dei colpi importanti in entrata con gli arrivi di Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal e soprattutto di Sergio Oliveira dal Porto, oltre ad aver lasciato partire qualche calciatore in esubero.

Gli spagnoli Borja Mayoral e Gonzalo Villar sono passati al Getafe, l’argentino Federico Fazio ha rescisso il proprio contratto dopo un lungo tira e molla prima di firmare con la Salernitana, Bryan Reynolds è andato a giocare in Belgio con il Kortrijk e Calafiori vivrà una nuova avventura con il Genoa. Ci sono però anche altri calciatori presenti in rosa che potrebbero ancora partire in questo finale di mercato come Amadou Diawara ed Ebrima Darboe.

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

La Roma sta tentando di ultimare qualche cessione in queste ultime ore della sessione di calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero e dal Corriere dello Sport, Amadou Diawara potrebbe essere destinato a rimanere nella Capitale visto che, anche a causa dell’impegno in Coppa d’Africa, ha dato solo di recente la sua disponibilità a partire. Il Cagliari, che sembrava interessato al guineano, avrebbe chiesto informazioni per Ebrima Darboe, dato ad un passo dal Venezia nei giorni scorsi.

