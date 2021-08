CALCIOMERCATO ROMA/ Diawara rifiuta il prestito al Torino, Perez resta con Mou

CALCIOMERCATO ROMA, DIAWARA RIFIUTA IL TORINO

In questi frenetici giorni di calciomercato estivo la Roma sta cercando di piazzare diversi giocatori considerati in esubero, destinati quindi a non trovare spazio in campo nel corso della stagione e per i quali sarebbe dunque meglio tentare un’avventura altrove. Nell’elenco dei calciatori non ritenuti indispensabili per i piani dell’allenatore José Mourinho e della società c’è sicuramente il nome di Amadou Diawara, centrocampista arrivato un paio di stagioni fa dal Napoli per ben 21 milioni di euro. I giallorossi vorrebbero lasciarlo andare così da risparmiare sull’ingaggio attualmente percepito ma secondo le indiscrezioni provenienti dal quotidiano Tuttosport, il centrocampista avrebbe rifiutato la corrte del Torino, club che lo avrebbe richiesto con la formula del prestito. Seguito pure in Inghilterra dal Wolverhampton, con cui i rapporti sono più che buoni dopo l’acquisto del portiere Rui Patricio il mese scorso, per Diawara si cerca una soluzione in tempi brevi provando pure ad evitare l’eccessiva minusvalenza.

Calciomercato Roma/ I giallorossi cercano una sistemazione per Diawara e Nzonzi

CALCIOMERCATO ROMA, PROVIDENCE VIA E CARLES PEREZ RESTA

Come dicevamo la Roma ha bisogno di vendere qualche elemento presente in organico per completare la rosa a disposizione di mister Mourinho in questa fase del calciomercato estivo. Chi però non dovrebbe lasciare i giallorossi è Carles Perez, attaccante ex Barcellona che sembrava essere finito nel mirino del Newcastle. Stando a quanto riportato da Il Tempo, il ventitreenne spagnolo verrà invece trattenuto e sarà a disposizione dello Special One per il reparto avanzato. Guardando invece ai giovani sembra imminente la partenza di Ruben Providence: per lui si profila un’esperienza al Bruges secondo le indiscrezioni provenienti dai belgi di footnews.be e nelle prossime ore si potrà capire con quale formula l’esterno potrà lascerà la Roma.

LEGGI ANCHE:

Edin Dzeko, lettera a tifosi Roma: "Ho un nodo alla gola..."/ "Anni straordinari"FLORENZI AL MILAN?/ Calciomercato news: domani nuovi contatti con la Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA