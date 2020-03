Calciomercato Roma/ Dilemma terzino: idea Faraoni, Zappacosta resta?

Il calciomercato Roma vive soprattutto di un tema caldo verso la prossima estate: chi potrà essere il nuovo terzino destro titolare? In questa stagione infatti l’allenatore Paulo Fonseca in quel ruolo ha alternato tanti elementi senza però riuscire a trovare una soluzione stabile e che possa essere considerato il titolare anche per il campionato che verrà. Sulle fasce dunque si seguono vari nomi, a cominciare da Davide Faraoni senza dimenticare che Davide Zappacosta dovrebbe rimanere alla Roma. Ad inizio stagione si pensava naturalmente che il titolare come terzino destro sarebbe stato Alessandro Florenzi, poi le cose sono andate in modo ben diverso e quel ruolo è stato affidato a numerosi giocatori, da Spinazzola che però si trova meglio a sinistra al redivivo Bruno Peres, da Santon allo stesso Zappacosta. Per quanto riguarda il giocatore del Chelsea, il prestito dovrebbe essere rinnovato, ma restano incognite dal punto di vista fisico che impongono di non puntare tutto solo su di lui.

CALCIOMERCATO ROMA: FARAONI ALTRA IDEA COME TERZINO

Detto che in estate rientrerà a Roma anche Florenzi e decidere cosa fare per il futuro dell’ex capitano sarà senza dubbio un tema delicato in casa giallorossa, ecco che ancora manca una soluzione che possa essere considerata affidabile sotto tutti i punti di vista per mister Paulo Fonseca. Nonostante i terzini destri in rosa non manchino, per Davide Santon ad esempio si parla di un possibile rinnovo di contratto addirittura fino al 2024, ecco che la Roma starebbe anche guardando altrove. Per la precisione in casa Verona, dove si è messo in luce in questa stagione Davide Faraoni, al quale i giallorossi avevano già fatto un pensiero nella sessione di calciomercato di gennaio e sulle cui tracce ora c’è anche il Napoli. Faraoni ha 28 anni ed è nel pieno della maturità calcistica, inoltre si potrebbe prendere ad una cifra accettabile, intorno ai 7-8 milioni. Per il gialloblù sarebbe un ritorno nella sua città, anche se da ragazzo era cresciuto nelle giovanili della Lazio: lo vedremo in futuro sull’altra sponda del Tevere?



