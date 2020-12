Calciomercato Roma/ El Shaarawy, è la volta buona per il ritorno del Faraone?

Il possibile ritorno di Stephan El Shaarawy è un tema che ciclicamente ritorna al centro dell’attenzione per quanto riguarda il calciomercato Roma, ma con l’avvicinarsi della ormai imminente sessione di gennaio è giunto il momento di fare sul serio se davvero si vuole far indossare di nuovo ad El Shaarawy la maglia della Roma. Il Faraone vuole fortemente l’Italia e la Roma in particolare, ma per concretizzare il ritorno in patria è necessario trovare un accordo con lo Shanghai Greenland Shenhua, la squadra cinese che ha acquistato il suo cartellino nel mese di luglio del 2019 per sedici milioni di euro, sottoscrivendo un contratto triennale. Un dettaglio non di poco conto, perché le ultime indiscrezioni riportati dai portali vicini ai giallorossi danno lo stesso El Shaarawy piuttosto pessimista circa le possibilità di giungere ad un accordo con i cinesi. Le strade sono due: il prestito oneroso o la risoluzione contrattuale. Stephan metterà sul piatto la volontà di tornare a giocare in Italia, sia per ritrovare il clima agonistico europeo sia per non perdere la possibilità di giocarsi l’Europeo, ma per convincere lo Shanghai Shenhua serviranno i soldi…

CALCIOMERCATO ROMA: IL PUNTO SU EL SHAARAWY

In Cina Stephan El Shaarawy ha disputato appena diciannove partite, segnando solo quattro reti: da qui il desiderio di tornare, che anima già da mesi il calciomercato Roma. L’ultima partita cinese risale al 26 agosto, poi il Faraone ha giocato soltanto in azzurro, con ultima apparizione il 15 novembre a Reggio Emilia, quando El Shaarawy è entrato in campo all’ultimo minuto della sfida contro la Polonia. Al Franchi di Firenze lo scorso 7 ottobre l’italo-egiziano ha invece giocato l’ultima da titolare, segnando pure una doppietta, nel 6-0 alla Moldavia, ma incappando poi nel Covid. Ad El Shaarawy mancano dunque il campo e le partite giocate, ma va detto che non è fuori allenamento. L’ex Milan infatti ha continuato ad allenarsi senza tregua agli ordini di Marco Ferrelli, il suo preparatore personale. Quando Stephan è a Roma, Ferrelli lo segue sia con allenamenti al chiuso nel suo centro specializzato, sia sui campi all’aperto convenzionati dove svolge lunghe sedute di lavoro specifico. Per il resto, El Shaarawy segue i programmi di allenamento di Ferrelli con un altro preparatore personale, ad esempio anche in questo periodo festivo nel quale si trova in vacanza a Dubai. El Shaarawy è integro e pronto per giocare: riuscirà a farlo con la maglia della Roma?



