Calciomercato Roma/ El Shaarawy ritorna in giallorosso? Accordo vicino!

Il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma sembra una possibilità sempre più concreta per il calciomercato di gennaio, nel quale il Faraone di nuovo giallorosso dovrebbe essere il primo colpo di un certo livello per la nuova proprietà Friedkin. La famiglia americana che nei mesi scorsi ha acquistato la Roma da James Pallotta è pronta ad annunciare il direttore generale Scalera, mentre come direttore sportivo i tre nomi rimasti in lizza sono Berta, Campos e De Jong del Psv, come riferisce Romanews. Il nome “sul campo” per il calciomercato di gennaio potrebbe invece essere proprio Stephan El Shaarawy, che ha ormai chiuso con lo Shanghai Shenhua e gradirebbe un ritorno alla Roma, anche in ottica Europei. Il Faraone, che era già stato vicino al ritorno in giallorosso in primavera e poi di nuovo lo scorso ottobre, nelle ultime battute del calciomercato “estivo”, potrebbe dunque tornare alla Roma solo con qualche mese di ritardo. Il quotidiano Leggo sottolinea che Stephan El Shaarawy a Shanghai non vuole tornare e questo logicamente è un punto decisivo: il Faraone per ora si allena a Roma, seguito dai preparatori Ferretti (ex giallorosso) e Donatelli della Nazionale.

CALCIOMERCATO ROMA: PER EL SHAARAWY RITORNO VICINO

Stephan El Shaarawy dunque vuole la Roma e i tifosi giallorossi lo vogliono. A loro l’ex Milan risponde: “Quando torno? Speriamo già il 2 gennaio”, cioè al primo momento utile per la riapertura del calciomercato invernale. La trattativa potrebbe dunque accelerare già in questi giorni nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, altra variabile della quale va tenuto fatalmente conto in queste settimane. Dal punto di vista tecnico invece non ci sarebbe alcun problema: Paulo Fonseca ha individuato in Stephan El Shaarawy l’attaccante perfetto per completare l’attacco e lo avrebbe anche sentito al telefono per avere la sua disponibilità a giocare in tutti i ruoli offensivi, inoltre il Faraone non avrebbe di certo bisogno di ambientarsi a Roma, altro dettaglio non banale soprattutto a stagione in corso. Pure l’accordo con lo Shanghai Shenhua c’è già, almeno sul breve periodo, sulla base di un prestito fino a giugno 2021. Il successivo riscatto potrà invece essere stabilito senza fretta e si aggirerà sui 10 milioni. Nemmeno lo stipendio dovrebbe essere un problema, perché El Shaarawy per tornare alla Roma accetterà un ingaggio sensibilmente ridotto: da 14 milioni ai 2,6 che guadagnava Justin Kluivert.



