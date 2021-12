Calciomercato Roma/ Florian Grillitsch nel mirino e per il vice di Karsdorp…

CALCIOMERCATO ROMA: SI CERCA UN VICE DI KARSDORP

Siamo in vista della finestra di gennaio di contrattazione e per il calciomercato della Roma sono parecchi i nomi che paiono entrare nell’orbita della squadra della capitale. Per la seconda parte della stagione infatti i tifosi e Mourinho si aspettano innesti importanti, talenti in grado di riportare al massimo splendore il club, che pure il momento staziona solo alla sesta posizione della graduatoria del campionato di Serie A. Ma qual saranno i prossimi colpi del club della Lupa?

Calciomercato Juventus/ Chelsea e Tottenham su De Ligt: anche il Barcellona in corsa

Le richieste del tecnico portoghese sono note: innanzitutto servirebbe un rinforzo in difesa, visto che ormai Karsdorp ha esaurito le batterie (e Reynolds non è stato valutato come rimpiazzo adeguato) e pure un nuovo nome convincente per il centrocampo, che rappresenti una vera alternativa al duo Veretout-Cristante. Le ipotesi al momento sul tavolo sono diverse, specie per il ruolo di terzino: tramontato Dalot, secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, pare che al momento nel mirino vi siano Pedersen, Aarons o Henriches, ma nessuno pare per il momento aver colpito particolarmente la dirigenza giallorossa.

Calciomercato Roma/ Da Grillitsch a Maitland-Niles: i nomi per il centrocampo

CALCIOMERCATO ROMA, GRILLITSCH NEL MIRINO

Le cose si fanno più chiare per quanto riguarda l’innesto a centrocampo. Secondo le voci di calciomercato per la Roma riportate da Romanews.eu pare che nel mirino della dirigenza giallorossa vi sia sempre Florian Grillitsch, centrocampista in forza all’Hoffenheim e in scadenza di contratto. Nei giorni scorsi pare che l’austriaco si sia confidato con alcuni amici, affermando di essere convinto di un suo prossimo trasferimento nella capitale.

Pure ancora vi è ben poco di concreto su questa strada: ecco che allora la dirigenza della Roma sarebbe valutando per la finestra di gennaio di contrazione anche l’ipotesi Hector Herrera. Il giocatore è in scadenza con l’Atletico Madrid e può essere un vero affare, sempre che si trovi la giusta quadra tra club e tesserato. Staremo a vedere.

Calciomercato Napoli/ Gatti per sostituire Manolas, ma il prezzo è alto

© RIPRODUZIONE RISERVATA