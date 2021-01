Calciomercato Roma/ Fonseca vuole tenere Carles Perez: Silvestri nel mirino

CALCIOMERCATO ROMA: ANCHE LA LAZIO SU SILVESTRI

Sono movimenti di calciomercato in casa Roma, con la dirigenza dei giallorossi impegnata al momento a trovare un nuovo rinforzo per lo spazio tra i pali. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte da Il Tempo e riportate dal portale calciomercato.com, pare infatti che la dirigenza di Trigoria abbia messo nel mirino Marco Silvestri, portiere che da circa un anno e mezzo sta sta mettendo positivamente in mostra sotto i colori del Verona. A dir il vero già in estate i giallorossi avevano tentato di portare nella Capitale l’estremo difensore, ma poi con ma manca cessione di Pau Lopez non se n’era fatto più nulla: ora per la finestra invernale di contrattazione si potrebbe fare un nuovo tentativo. Va però detto che il lavoro della Roma potrebbe risultare complicato: Silvestri è nome che sta attirando parecchia attenzione tra i club della Serie A e pare che sia diventato obiettivo di calciomercato anche per la Lazio. E’ possibile dunque che il Derby tra Lazio e Roma oggi non si giochi soltanto in campo.

CALCIOMERCATO ROMA: FONSECA VUOLE TRATTENERE CARLES PEREZ

Mentre dunque si stanno definendo obiettivi di calciomercato in casa Roma, Fonseca intanto stila l’elenco di chi sicuramente non dovrà partire in questa finestra invernale. Nome che spicca e di cui si è parlato molto negli ultimi giorni è quello di Carles Perez, esterno offensivo classe 1998, dallo scorso settembre in maglia giallorossa a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Sky, pare che lo spagnolo rientri nell’elenco degli “incedibili” di Fonseca: il tecnico lusitano non pare affatto intenzionato a mettere sul mercato il giocatore che pure negli ultimi giorni era stato cercato con insistenza da vari club, Parma in primis. I ducali infatti si erano fatti avanti per Carles Perez, ma ora con tutta probabilità dovranno spostare su altri la loro attenzione: il tecnico vuole chiedere la permanenza del giocatore e lo stesso spagnolo non pare contento di lasciare la Capitale.



