CALCIOMERCATO ROMA/ Guimaraes allontana i rumors, Samp su Villar

La Roma si sta muovendo parecchio in questa finestra di calciomercato invernale. Abbracciato Maitland-Niles dall’Arsenal ed in attesa di completare la trattativa con il Porto per aggiudicarsi anche il centrocampista Sergio Oliveira, sono diversi i rumors riguardanti i movimenti in entrata ed in uscita dei giallorossi. La squadra guidata da José Mourinho potrebbe infatti non essere ancora del tutto completa e rimane pure da trovare una sistemazione per gli esuberi presenti in rosa sin dall’estate.

Un elemento che potrebbe decidere di provare un’altra avventura altrove è lo spagnolo Gonzalo Villar, sin qui reduce da appena 204 minuti giocati in 6 apparizioni europee. Pur non avendo mai giocato in campinato, il ventitreenne sembra essere comunque finito nel mirino della Sampdoria che, dopo averlo cercato qualche giorno fa, sarebbe tornata alla carica nonostante abbia già ricevuto una prima risposta negativa. A questo punto potrebbe essere decisiva la volontà dello stesso calciatore.

CALCIOMERCATO ROMA: LE MOSSE DEI GIALLOROSSI

La sessione di calciomercato terminerà solamente alla fine del mese ed i nomi in orbita Roma non mancano di certo. Intervistato da GloboEsporte, il ventiquattrenne brasiliano Bruno Guimaraes, di proprietà dell’Olympique Lione, ha allonanato le voci che lo riguardavano spiegando: “Sono voci normali, specialmente in periodo di calciomercato. Non ci penso nemmeno troppo, lascio fare ai miei agenti. Il mio obiettivo è portare il Lione dove merita. Siamo agli ottavi di Europa League e lotteremo per arrivare fino in fondo. In questo momento stanno cambiando i dirigenti nel Lione. Del rinnovo avevo parlato in passato con Juninho, ma era stata una conversazione veloce. Al momento giusto affronteremo il discorso con la società e ne riparleremo.“

