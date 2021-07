CALCIOMERCATO ROMA/ Idea Marcelo per rimpiazzare Leonardo Spinazzola

CALCIOMERCATO ROMA, MOU CI PROVA PER MARCELO

L’infortunio rimediato da Leonardo Spinazzola con la Nazionale italiana ha costretto la Roma a rivedere i propri piani per questo calciomercato estivo. I giallorossi hanno quindi infatti bisogno di trovare un nuovo terzino sinistro affidabile per sopperire all’infortunio lasciato dall’azzurro e secondo quanto rivelato dal giornalista Niccolò Schira, il nuovo allenatore Josè Mourinho potrebbe dare una mano alla sua dirigenza contattando il brasiliano Marcelo, di proprietà del Real Madrid. Il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione, e gli intoppi sin qui riscontrati nell’ottenere il rinnovo potrebbero convincere Marcelo a tentare un’avventura altrove dopo aver collezionato appena 19 apparizioni lo scorso anno a cui si aggiungono pure 4 assist. L’operazione è tutt’altro che semplice e bisognerà vedere se la Roma deciderà di puntare su un trentatreenne dall’ingaggio elevato.

CALCIOMERCATO ROMA, I DETTAGLI DEL PRESTITO DI UNDER

La Roma è al lavoro sul calciomercato per completare l’organico da mettere a disposizione di Josè Mourinho con movimenti sia in entrata che in uscita. Nelle scorse ore i giallorossi hanno completato il trasferimento di Cengiz Under all’Oympique Marsiglia con la formula del prestito oneroso da 500 mila euro con obbligo di riscatto fissato a circa 8,4 milioni di euro e, come rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il club capitolino percepirà la somma pattuita non appena i transalpini conquisteranno i primi punti nel loro campionato. Un altro calciatore della Roma che dovrebbe essere ceduto al Marsiglia è il portiere spagnolo Pau Lopez, il quale dovrebbe effettuare le visite mediche di rito nella giornata di domani. L’addio di Pau Lopez è indicativo della scelta romanista di puntare su Rui Patricio per la porta nell’immediato futuro.

