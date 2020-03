Calciomercato Roma/ Il Feyenoord riscatta Karsdorp? Trigoria pronta a fare cassa

Buone notizie per le casse della Roma arrivano dall’Olanda, dove è volato lo scorso agosto con la formula del prestito Rick Karsdorp, ora in maglia del Feyenoord. Stando infatti le ultime indiscrezioni di calciomercato della Roma, il club biancorosso pare ormai più che convinto a procedere per il riscatto e dunque l’acquisizione a titolo definitivo del giocatore di Schoonhoven, che pare essere rinato sotto la direzione di Advocaat. I numeri parlano per lo stesso terzino: dopo anni terribili e funestati da tanti infortuni sotto le insegne delle Lupa, in stagione Karsdorp al Feyenoord (club che lo ha lanciato da giovanissimo) ha già messo a tabella 24 presenze complessive, con 1818 minuti, due gol e 5 assist vincenti. Un tabellino di tutto rispetto per l’olandese che ha pure ricevuto i complimenti dell’ex Ronald de Boer: “Sta tornando ai suoi livelli, se continua così può essere utile anche per la nazionale. Non si deve fermare”.

FEYENOORD RISCATTA KARSDORP?: LA ROMA FA CASSA

Salvo dunque brutti imprevisti, pare che il Feyenoord riscatterà a fine stagione Karsdorp e questa è una delle migliori notizie possibili per le casse dei giallorossi, pronte ad accogliere cifre generose, che verranno certo reinvestite nel calciomercato di giugno. Ricordiamo infatti bene che la dirigenza capitolina aveva investito sul giovane olandese ben 14 milioni di euro (+ cinque di bonus): se il club olandese però riscatterà il cartellino del terzino, per la Roma sarebbe una buona plusvalenza, oltre che l’addio a un ingaggio superiore ai due milioni, che incidono non poco nel quadro generale. Staremo a vedere.

