CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PSV HA PRESENTATO UN’OFFERTA PER NICOLA ZALEWSKI

Il calciomercato Roma è in fase di stallo e non accenna a sbloccarsi se prima non verrà ceduto qualcuno che possa portare importanti fondi nelle casse della società giallorossa. In questo discorso veniva in soccorso la cessione – poi saltata – di Paulo Dybala che non è andato in Arabia Saudita dopo il mancato accordo tra la Roma e l’Al-Qadsiah per via di un’offerta troppo bassa del club arabo per il cartellino dell’argentino.

Questi circa 15 milioni di euro che i Friedkin volevano guadagnare da Dybala dovranno arrivare da altre cessioni se i giallorossi vorranno ulteriormente migliorare una rosa di ottimo livello. Il principale indiziato all’uscito è Nicola Zalewski che non rientra pienamente nei piani di Daniele De Rossi e potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’esterno polacco ha da poco ricevuto un’offerta dal PSV che ha proposto 9 milioni di euro alla Roma che potrebbe giocare leggermente al rialzo per guadagnare il più possibile. Zalewski sta riflettendo sul suo futuro e sull’eventuale trasferimento nella squadra campione in carica nei Paesi Bassi che potrebbe anche garantirgli la partecipazione alla prossima Champions League.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SEGUITO AYMAN KARI DEL PSG

Si parla anche di nomi in entrata per il calciomercato Roma che è sulle tracce di un giovane centrocampista del Paris Saint-Germain che potrebbe decidere anche di cedere in prestito. Il nome è quello del classe 2004 Ayman Kari che è stato in prestito al Lorient nella scorsa stagione e potrebbe decidere di accettare la Roma per consolidare la sua carriera anche a livello europeo provando ad imporre il suo gioco anche nel campionato italiano. I giallorossi continuano a monitorare anche la situazione di Manu Kone e sono alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa completare il reparto e sostituire la probabile partenza di Edoardo Bove.

