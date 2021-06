CALCIOMERCATO ROMA/ Intrigo portieri: Pau Lopez in partenza, chi al suo posto?

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CAOS PORTIERI!

La Roma continua a muoversi in silenzio sul calciomercato per chiudere gli obiettivi più congeniali al gioco di José Mourinho. E la questione portiere potrebbe diventare prioritaria, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’interesse di alcuni club stranieri per Pau Lopez, che in due stagioni non ha mai davvero convinto a difesa della porta giallorossa. La notizia delle ultime ore l’ha riportata il quotidiano spagnolo Marca, con l’Atletico Madrid che punterebbe su Pau Lopez come secondo di Oblak e come sostituto del partente Nikola Grbic.

La squadra di Simeone sarebbe interessata a prelevare il portiere con un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al numero di presenze, una formula che sarebbe gradita alla Roma anche per cercare di evitare minusvalenze, considerando che nell’estate 2019 l’esborso per portare Pau Lopez nella Capitale ha superato i 20 milioni di euro. In base a questo, il direttore sportivo Tiago Pinto ha aperto il casting per diventare il nuovo numero uno giallorosso e il nome principale è sempre lo stesso.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, XHAKA SI AVVICINA

Rui Patricio, portiere della Nazionale portoghese e del Wolverhampton, sembra la soluzione più gradita a Mourinho. Portiere di grande esperienza internazionale ma dal costo non esorbitante, con l’operazione di calciomercato riguardo a Donnarumma che aveva stuzzicato la fantasia del tecnico portoghese senza però portare a un concreto interesse per motivi di ingaggio.

In attesa di valutare profili alternativi per la porta, la Roma sta anche cercando di chiudere velocemente l’operazione Xhaka, anche per non farsi prendere per il collo in caso di partenza di Lorenzo Pellegrini. Sky dai suoi esperti di mercato ha riferito come nelle ultime ore i giallorossi si siano avvicinati al capitano della Svizzera, pronto ad affrontare l’Italia la prossima settimana per la seconda giornata dell’Europeo. L’offerta di Tiago Pinto raggiungerebbe i 15 milioni, due in meno dei 17 richiesti dall’Arsenal. Una distanza minima, che potrà essere limata per accontentare Mourinho che punta molto sul mediano elvetico.

