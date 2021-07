CALCIOMERCATO ROMA/ Koopmeiners: “Parliamo con diversi club”

CALCIOMERCATO ROMA, LE PAROLE DI KOOPMEINERS

La Roma punta a migliorare l’organico a disposizione del nuovo allenatore José Mourinho in varie zone del campo e per la mediana c’è un nome accostato con sempre maggior insistenza al club capitolino nelle ultime ore di calciomercato. Stiamo parlando di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’AZ Alkmaar con il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Intervistato dai suoi connazionali di voetbalzone.nl, il ventitreenne Koopmeiners, che piace pure all’Atalanta ed al Napoli in Italia, si è espresso così riguardo al suo futuro, come tradotto da Il Mattino: “Stiamo parlando con diversi club, ho avuto tutte ottime impressioni fin qui. Ho comunicato questa cosa anche al mio club, sanno che siamo in contatto con altre squadre ma non mi tirerò indietro per l’AZ Alkmaar, sono stato chiaro con la società, loro sono informati di tutto e conoscono anche i nomi delle squadre con cui siamo in trattativa. Con loro voglio essere onesto come sono sempre stato, ma non è ancora il momento di rivelare tutto ai media. L’AZ ha il diritto di chiedere il prezzo che vuole, spero siano accontentati: mi hanno dato tanta fiducia in questi anni, mi hanno aiutato sempre e fatto sentire a casa. Dove comincerò la nuova stagione? Non lo so.”

CALCIOMERCATO ROMA, RINNOVI ED ESUBERI IN PARTENZA

In casa Roma la dirigenza sta lavorando non soltanto sui movimenti in entrata in questa sessione di calciomercato estivo. I giallorossi devono ad esempio trovare una nuova sistemazione per quei giocatori ritenuti in esubero, destinati quindi a non rientrare nei progetti di allenatore e società per la prossima stagione, ed in questo elenco figurano anche i nomi di Ante Coric e William Bianda, come rivelato dal Corriere dello Sport. Stando all’indiscrezione i due calciatori, rientrati a Trigoria dopo aver vissuto delle stagioni decisamente poco esaltanti in prestito tra Olanda e Slovenia lo scorso anno, potrebbero presto rescindere il proprio contratto ottenendo una buonuscita che copra la scadenza prevista per il giugno del 2023. Lo stesso discorso potrebbe essere attuato anche per Davide Santon, in scadenza di contratto fra un anno, ovvero nel giugno del 2022, e messo ai margini da mister Mourinho nonostante le stagioni passate all’Inter mentre chi dovrebbe proseguire il proprio percorso con la Roma è Ebrima Darboe, per il quale dovrebbe esserci un incontro fra Tiago Pinto ed il suo agente in mattinata per discutere il prolungamento del contratto ora in scadenza nel giugno del 2023, come svelato dal giornalista Jacopo Aliprandi. Infine, secondo quanto svelato da gianlucadimarzio.com, il terzino destro Devid Bouah, dopo il prestito al Cosenza, potrebbe presto andare a giocare con la Reggina a titolo temporaneo.

