Calciomercato Roma/ Kristensen nel mirino come alternativa a Karsdorp

Un terzino destro da affiancare a Rick Karsdorp sarà uno dei principali obiettivi a gennaio per quanto riguarda il calciomercato Roma e tra i nomi in evidenza ci potrebbe essere quello del danese Rasmus Kristensen, 24 anni, attualmente al Salisburgo con il quale si è qualificato per gli ottavi di finale di Champions League. Non manca dunque l’esperienza internazionale a questo giocatore nato a Brande l’11 luglio 1997 e che è passato anche dall’Ajax prima di approdare in Austria.

Rick Karsdorp in questo momento è uno di quei giocatori che potremmo definire “titolari obbligati” nella Roma di José Mourinho, perché non ha un sostituto all’altezza che possa dargli il cambio. Ecco allora che il danese Rasmus Kristensen potrebbe essere uno dei nomi papabili per allargare la rosa della Roma, che è la priorità identificata dallo Special One per il calciomercato di gennaio. Tiago Pinto è al lavoro e, come si legge su Il Tempo, nel mirino ci sarebbe anche Kristensen.

CALCIOMERCATO ROMA: KRISTENSEN PIACE MA COSTA…

Attenzione però: il Salisburgo è una bottega molto cara, la società della Red Bull sta bene e non ha bisogno di cedere, per cui difficilmente la Roma potrà ottenere sconti rispetto alla richiesta di 10 milioni di euro, che è il prezzo fissato dal Salisburgo per il cartellino di Rasmus Kristensen. Inoltre, Il Tempo ricorda che la stabilità economica del Salisburgo rende difficile anche pensare a soluzioni alternative come il prestito: se la Roma vorrà davvero aggiudicarsi Rasmus Kristensen, dovrà fare uno sforzo.

Resta il fatto che Rasmus Kristensen sia un nome caldo per il calciomercato Roma, dunque diciamo qualcosa in più su di lui: cresciuto nelle giovanili del Midtjylland con cui ha anche militato in prima squadra fino al gennaio 2018, Kristensen è passato poi all’Ajax e nell’estate 2019 al Salisburgo, con cui gioca dunque da due anni e mezzo. Curiosità: nel 2019 con l’Ajax, poi nel 2020 e 2021 con il Salisburgo ha sempre ottenuto la doppietta campionato-Coppa nazionale. Il 4 settembre di quest’anno Rasmus Kristensen ha anche debuttato nella Nazionale maggiore della Danimarca: un profilo interessante per la Roma.

