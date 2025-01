CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ZAPPA SE PARTE ZALEWSKI

Il Calciomercato Roma passa dalle cessioni. Infatti se non ci saranno giocatori venduti, i giallorossi non procederanno ad acquistare nessuno. Questo per non gravare ulteriormente sulle casse della società dopo gli ultimi mesi. I tanti allenatori avuti e alcuni acquisti molto costosi che non hanno reso sono i motivi per cui la Roma dovrà operare in maniera oculata nelle prossime sessioni di calciomercato, a partire da quella invernale per intenderci.

Un terzino dunque arriverà se e solo se Zalewski saluterà la Capitale, scenario possibile dato che il Marsiglia è alla finestra per il giocatore. In caso partirebbe un toto-nome molto interessante con Mingueza, Kayode, Sildilia e Zappa.

L’ultimo è il nome che si è aggiunto più tardi alla lista dei desideri: Ranieri lo ha avuto a Cagliari e conosce bene le sue qualità sia difensive che offensiva, meritando dunque il grande salto in una squadra della parte sinistra della classifica.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BETO AL POSTO DI SHOMURODOV?

Sul discorso relativo all’attacco del calciomercato Roma si attende l’addio di Shomurodov, a dimostrazione di come la gestione “prima si vende, poi si compra” vale indistintamente per tutti i ruoli. Dunque, se l’uzbeko dovesse andarsene, ecco che Beto prenderebbe quota.

Secondo Il Messaggero, l’ex attaccante dell’Udinese piace ai giallorossi che però sono in buona compagnia del Torino, alla ricerca di un sostituto di Zapata. Su Shomurodov invece ci sono interessante Venezia, Cagliari e Empoli.

Capitolo Frattesi: lo scambio con Pellegrini si è raffreddato dato che l’Inter vorrebbe soldi da investire. Quanti? Tra i 45 e i 50, una cifra che naturalmente la Roma non può prendere attualmente in considerazione in nessun caso.

Concludiamo il discorso relativo al calciomercato Roma con Enzo Le Fée. Sarebbe dovuto essere il colpo dell’estate a centrocampo, ma è finito dopo qualche mese ad essere ai margini della rosa. Il trasferimento al Betis è pressoché concluso con la formula del prestito con diritto di riscatto trai 18 e i 20 milioni di euro.