Calciomercato Roma/ Lista lunga per il vice di Spinazzola: idea Bailly se Smalling…

Benchè le mancate partenze stiano rallentando le trattative in casa Roma, i giallorossi rimangono pure molto attivi nel calciomercato estivo: la dirigenza infatti è al momento impegnata a vagliare diversi nomi che valgono per la difesa, sia nel reparto centrale che sull’esterno, dove è imperativo trovare al più presto un giocatore che prenda il posto dell’infortunato Spinazzola (che rimarrà fermo ai box al meno fino all’inverno). E proprio per il posto dell’azzurro, che le ultime voci di calciomercato per la Roma si stanno intensificando: stando alle ultime notizie raccolte da Il Tempo, pare che Tiago Pinto stia al momento valutando i profili di Alioski, che ha appena lasciato il Leeds, ma pure dello svincolato Van Aanholt e di Wendell, di proprietà invece del Bayern Leverkusen fino al 2022. Ma la lista dei nomi ”papabili” è lunga e pure comprende giocatori come Bensebaini, Biraghi, Palmieri e Marcos Alonso.

Sempre guardando alla difesa della prossima formazione di Jose Mourinho, ecco che la dirigenza della Roma è al lavoro in questa sessione di calciomercato anche per fornire un rinforzo nel reparto centrale. In tal senso, nome che potrebbe rientrare nella “lista della spesa” di Tiago Pinto è quello di Eric Bailly del Manchester United. Il centrale infatti era stato acquistato proprio allo Special One, quando sedeva alla panchina del Red Devils nel estate del 2016 e pare che ci sia stato un contatto telefoni coi due. Non solo: pure va aggiunto che Bailly non pare rientrare più nel progetto di Solskjaer per la prossima stagione, benchè pure il difensore abbia ancora un contratto con il club fino al 2024. In caso di partenza di Chris Smalling, potrebbe dunque essere l’ivoriano il nuovo nome per Mourinho.

