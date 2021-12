Calciomercato Roma/ Maitland-Niles ha detto sì. Calafiori verso il Cagliari

CALCIOMERCATO ROMA, C’È L’ACCORDO CON MAITLAND-NILES!

Mancano pochi giorni all’apertura della finestra invernale del calciomercato e in casa Roma già la dirigenza è al lavoro sia nel versante entrate che uscite. Raccontiamo allora subito delle voci che vogliono Ainsley Maitlande-Niles prossimo a sbarcare nella capitale già nelle prossime settimane: secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, pare che l’esterno destro inglese abbia dato il proprio assenso al trasferimento in giallorosso.

Calciomercato Inter/ Ipotesi Djuricic a parametro zero: sul rinnovo di Brozovic...

Roma e giocatore avrebbe dunque raggiunto un accordo di massima, ma Tiago Pinto deve ancora trovare la giusta quadra con il club dell’inglese, l’Arsenal, che possiede i diritti sul cartellino del giocatore 24 enne fino al giugno del 2023. Al momento la proposta sul tavolo dei Gunners è di un prestito di circa 750 mila euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni: l’ipotesi ha incontrato in primis il rifiuto dell’Arsenal, ma vi è spazio per la trattativa.

Dembélé alla Juventus/ Calciomercato, accordo per giugno ma c'è l'ombra del Psg

CALCIOMERCATO ROMA, CALAFIORI VERSO IL CAGLIARI

E per quanto riguarda le uscite, ecco che per il calciomercato della Roma pare prossimo l’addio di Calafiori da Trigoria e approdo del giocatore classe 2002 al Cagliari. Secondo quanto riportato dal portale specializzato Tuttomercatoweb, pare che la dirigenza sarda abbia stretto un accordo di massima con il terzino mancino per il prestito fino a fine stagione: per chiudere l’operazione però manca il via libera ufficiale della Roma, che non dovrebbe comunque tardare troppo.

Va pure aggiunto che Calafiori era profilo molto appetibile sul mercato, tanto che nei giorni scorsi erano sorte indiscrezioni di mercato che vedevano il giocatore nel mirino dell’Angers, club francese della Ligue 1. Pure il Cagliari pare essere la prima scelta dello stesso Calafiori: al club rossoblu certo il terzino avrebbe quello spazio che cerca per chiudere la stagione al meglio.

Calciomercato Napoli/ Muriel in uscita dall'Atalanta, gli azzurri ci pensano davvero

© RIPRODUZIONE RISERVATA