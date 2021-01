Calciomercato Roma/ Montiel è vicinissimo: può arrivare già a fine gennaio

Il calciomercato Roma è in fermento: secondo le indiscrezioni che arrivano dalla stampa argentina, infatti, Gonzalo Montiel sarebbe ad un passo dalla società giallorossa. Da Trigoria per ora le bocche restano cucite, anche perché Tiago Pinto è in isolamento causa Covid, ma il dirigente è comunque operativo e sicuramente Montiel, terzino del River Plate e della nazionale argentina, è uno dei nomi caldi per la Roma proprio grazie allo stesso Pinto, che lo aveva già trattato per il Benfica ma senza successo. Montiel, secondo quanto riferisce “Tnt Sports”, si trasferirebbe alla Roma già al termine della Coppa Libertadores, la Champions sudamericana il cui ultimo atto è in programma alla fine di questo mese di gennaio, per una cifra che i media argentini stimano intorno ai 7 milioni di euro. Proprio questo sarebbe l’elemento che farebbe la differenza in favore della Roma per Montiel: la società giallorossa lo prenderebbe subito per battere la concorrenza, nonostante a giugno il giocatore si liberi a parametro zero, dal momento che al 30 giugno andrà in scandenza di contratto con il River Plate.

CALCIOMERCATO ROMA: VICINISSIMO IL TERZINO MONTIEL, SU BERNARD…

Nome del quale già si era parlato nei mesi scorsi per il calciomercato Roma, con l’accelerazione dovuta all’arrivo di Tiago Pinto nella società capitolina, possiamo ricordare che Gonzalo Montiel ha ventiquattro anni compiuti il primo gennaio, è un terzino destro che vanta 108 presenze con il River Plate e dall’autunno 2020 è diventato anche titolare della Nazionale argentina nel suo ruolo: potrebbe dunque essere lui il primo colpo di Pinto alla Roma. Un altro fronte molto caldo per i giallorossi è quello del possibile scambio con l’Everton tra Bernard e Robin Olsen, con il portiere svedese che diventerebbe la chiave per arrivare all’altro grande obiettivo di calciomercato della Roma di Paulo Fonseca. Oggi, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, è in programma un altro contatto. Il portiere potrebbe quindi restare all’Everton (ora è in prestito) con un conguaglio di 5-6 milioni. Passa dunque in secondo piano il ritorno di Stephan El Shaarawy, anche perché per il Faraone lo Shanghai non cede, vuole 2 milioni per il prestito di 5 mesi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA