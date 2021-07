CALCIOMERCATO ROMA/ Mou “beffa” il Napoli: è Mandava il vice-Spinazzola?

CALCIOMERCATO ROMA, MARCELO PISTA CHE NON DECOLLA

Spunta un nome nuovo di calciomercato per la fascia sinistra della Roma: venerdì scorso un fulmine si è abbattuto sui piani dei giallorossi e su José Mourinho, con Leonardo Spinazzola infortunatosi gravemente in Nazionale al tendine d’Achille. Circa 6 mesi di stop e piani di mercato da rivedere, col Real che era pronto a fare follie per portarlo alla corte di Ancelotti e la Roma che voleva mantenerlo in rosa come uno dei fiori all’occhiello per il tecnico portoghese. E invece niente di tutto questo, se tutto andrà al massimo delle aspettative Spinazzola potrebbe tornare al top solo a Natale e dunque la Roma si è messa a caccia di un esterno sinistro sul mercato. Si è parlato della suggestione Marcelo, difficile da concretizzare per le richieste d’ingaggio del brasiliano: decisamente più fattibile sembra la pista che potrebbe portare in giallorosso il terzino del Lille Reinildo Mandava, Nazionale del Mozambico e tra gli elementi che si sono distinti nel campionato francese vinto proprio dal club che ha rotto l’egemonia del PSG.

CALCIOMERCATO LAZIO/ Felipe Anderson più vicino, sondaggio per Gollini...

CALCIOMERCATO ROMA, MANDAVA IN SCADENZA NEL 2022

Il Lille valuta Mandava circa 15 milioni di euro: gettandosi su di lui con convinzione la Roma potrebbe beffare il Napoli, che da tempo segue l’esterno del Mozambico ma non è mai stato convinto della richiesta del Lille, considerata piuttosto onerosa. Mandava corrisponderebbe però alle caratteristiche che Mourinho cerca in un esterno di difesa, capace di accompagnare l’azione rapidamente come avrebbe fatto Spinazzola. Mandava ha il contratto in scadenza nell’estate 2022: la società giallorossa proverà conseguentemente ad abbassare le richieste per il suo cartellino, pur essendo consapevole che questa politica non ha aiutato la trattativa del Napoli, che non ha trovato grandi sponde con il Lille per ottenere uno sconto. Situazione da monitorare, Mou ha affermato di aspettarsi “diversi regali” dai Friedkin e in attesa che decolli il mercato, complice l’infortunio di “Spina” la pista Mandava potrebbe decollare più veloce delle altre, con gli arrivi di Rui Patricio e Xhaka ancora in stand by.

