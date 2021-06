CALCIOMERCATO ROMA/ Mourinho, tutto su Xhaka-Koopmeiners!

CALCIOMERCATO ROMA, PER IL CENTROCAMPO SI GUARDA ALL’ESTERO!

La Roma attende José Mourinho, lavora a una presentazione in grande stile del tecnico portoghese che nel frattempo non si è però ancora fatto vedere nella Capitale, lavorando a distanza da Londra per mettere le basi sul suo nuovo progetto. Nessun ripensamento naturalmente, nonostante prima di prendere Ancelotti il Real Madrid avesse clamorosamente bussato alla porta dello Special One, che non si sarebbe però mai rimangiato l’ormai consolidato accordo con i giallorossi. Anzi, Mourinho ha già le idee chiare per il calciomercato: vuole una Roma di stampo internazionale da presentare all’Olimpico sin dalla prima giornata di campionato. I giallorossi per il centrocampo stanno puntando forte su Granit Xhaka, il capitano della Nazionale svizzera in forza all’Arsenal. I Gunners chiedono 25 milioni di euro ma la Roma punta a dimezzare il cash inserendo Cengiz Under nella trattativa di calciomercato: il turco rientrerà nella Capitale e potrebbe essere la pedina di scambio giusta per il centrocampista richiesto da Mourinho.

CALCIOMERCATO ROMA, L’INDIZIO SOCIAL DI KOOPMEINERS

Ma c’è anche un altro nome che nelle ultime ore si è fatto strada tra le voci di calciomercato riguardanti la Roma. Si tratta di Teun Koopmeiners, giovane centrocampista della Nazionale olandese, pilastro dell’Under 21 ma già nel giro della selezione maggiore Orange, in forza all’AZ Alkmaar e che piacerebbe a Mourinho per la sua capacità di abbinare dinamismo e forza fisica. Le voci si sono moltiplicate su di lui per l’indizio social lanciato quando come commento a una sua foto su Instagram il difensore Hatzidiakos gli ha scritto in italiano: “Bello”, con tanto di faccina. Il centrocampista olandese ha risposto con un cuore e subito è scattata la caccia ad altre conferme che i tifosi della Roma non sono riusciti però a trovare: il giocatore, al lavoro con la Nazionale olandese in vista dell’imminente Europeo, non ha più commentato e non posta foto da quasi una settimana. Ma la Roma vorrebbe muoversi in fretta per portarlo nella Capitale, per evitare che la rassegna continentale contribuisca ad alzarne il prezzo.

