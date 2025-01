CALCIOMERCATO ROMA, FIORENTINA SU CRISTANTE

Il calciomercato Roma è ricco di trattative in ogni zona del campo, sia in entrata che in uscita. Una di queste riguarda Ndicka, difensore acquistato dal Francoforte e che con il passare del tempo è diventato un elemento imprescindibile.

Su di lui c’è proprio un allenatore che lo conosce bene ovvero José Mourinho. Secondo fotomac.tr, il club di Istanbul sarebbe talmente tanto interessato all’ivoriano da preparare un’offerta da 25 milioni di euro. Ndicka era arrivato nella Capitale a parametro zero.

Altro giocatore in uscita dalla Roma è Cristante. Il centrocampista non fa più parte dei piani dei giallorossi e la cessione potrebbe essere la soluzione migliore sia per il calciatore, che ritroverebbe minuti, sia per la squadra che eviterebbe di tenere un giocatore scontento.

Come riporta Gianluca Di Marzio, per ora la Fiorentina è l’unica interessata ma non è andata oltre un semplice sondaggio per sondare il terreno dunque siamo ben lontani da una trattativa. Insomma, servirà una svolta da parte dei viola.

CALCIOMERCATO ROMA, DUE GIOCATORI VERSO L’AJAX

Il calciomercato Roma è pronto ad accogliere Rensch. L’affare che riguarda il terzino dell’Ajax è in chiusura dato che è stato trovato l’accordo su tutto: i prossimi giorni sono infatti quelli decisivi per l’arrivo del giocatore in città.

L’accordo è stato trovato sulla base di 5 milioni di euro. Slacciati dall’operazione Rensch, ci sarebbero due giocatori pronti a fare il percorso inverso ovvero Samuel Dahl e Mattia Mannini pronti ad accasarsi ad Amsterdam.

Su Frattesi invece non ci sono molte novità dato che la Roma sta aspettando che l’Inter abbassi le pretese. Nel caso i meneghini dovessero abbassare la richiesta, allora i capitolini potrebbero verso fine mercato dare l’assalto al centrocampista.

