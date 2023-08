CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ A oltranza su Marcos Leonardo. Festa per Paredes e Sanches (16 agosto 2023)

Il calciomercato estivo è in pieno svolgimento e la Roma è al centro di numerose trattative che stanno scuotendo il panorama calcistico. Dopo aver rafforzato il centrocampo con gli arrivi di Leandro Paredes e Renato Sanches, il club giallorosso ora pone la sua attenzione sull’attacco, cercando giovani talenti che possano dare slancio alla squadra. Uno dei nomi in cima alla lista degli obiettivi di Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, è Marcos Leonardo, giovane attaccante del Santos. Le voci di calciomercato provenienti dal Brasile indicano che la dirigenza del Santos si troverà a colloquio con il giocatore nei prossimi giorni, cercando di chiarire che, nonostante l’interesse della Roma, il calciatore rimane un dipendente del club e deve essere a disposizione per gli impegni futuri.

Tuttavia, sembra che l’offerta di calciomercato attuale della Roma (18 milioni di euro complessivi con bonus) non sia ancora stata sufficientemente allettante per il Santos. Marcos Leonardo è tornato ad allenarsi con il gruppo del Santos, in attesa di ulteriori sviluppi. La trattativa sembra essere in stand-by, ma il giornalista Filippo Biafora ha sottolineato su Twitter che l’offerta della Roma potrebbe essere oggetto di ulteriori discussioni. Nel frattempo, il Santos sembra interessato a un altro nome: Alfredo Morelos, attaccante colombiano svincolato ex Rangers. Morelos potrebbe prendere il posto di Marcos Leonardo e, nonostante la sua volontà di rimanere in Europa, il club sudamericano sta considerando questa opzione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FINALMENTE DUE ARRIVI

Intanto Jose Mourinho può finalmente accogliere con entusiasmo due nuovi calciatori nel suo roster: Leandro Paredes e Renato Sanches. Dopo mesi di negoziati, entrambi i giocatori hanno completato le visite mediche nel pomeriggio, intorno alle 17, e si sono diretti immediatamente a Trigoria per apporre la loro firma sui contratti. In particolare, Leandro Paredes sottoscriverà un accordo a titolo definitivo con la Roma. Il suo contratto biennale prevede un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione, con la possibilità di estenderlo a un triennale nel caso in cui riesca a partecipare almeno al 50% delle partite della stagione 2024-25.

L’operazione di calciomercato per la Roma ha un costo di 2,5 milioni di euro più bonus, con la clausola che il Paris Saint-Germain manterrà il 30% su una futura possibile rivendita del calciatore. Per quanto riguarda Renato Sanches, invece, il suo approdo alla Roma segue una strada diversa. Il centrocampista arriva in prestito con l’obbligo di riscatto, il quale ammonta a circa 12 milioni di euro, subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi prestabiliti. Questa soluzione offre al club giallorosso la flessibilità necessaria per valutare le prestazioni di Sanches e decidere in modo oculato il percorso futuro.











