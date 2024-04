Calciomercato Roma News/ Abraham verso la conferma, Lukaku e Renato Sanches ai saluti (oggi 29 aprile 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ABRAHAM VERSO LA CONFERMA

Solo qualche mese fa sembrava ai saluti, ora invece i venti del calciomercato Roma riportano la notizia, lanciata da Il Messaggero, secondo la quale Tammy Abraham potrebbe rimanere in giallorosso anche per la prossima stagione. indiscrezione che magari arriva sulle ali dell’entusiasmo per il gol ritrovato dopo un anno (e decisivo per pareggiare a Napoli) ma in questo momento sembra tutto apparecchiato per la conferma: ricordiamo che nelle ultime settimane della passata stagione Abraham era stato messo alla porta, la sua cessione individuata come necessaria per fare cassa, ma poi era arrivata la rottura del crociato e non se ne era fatto nulla.

Pareva una maledizione per la Roma, che aveva tenuto nella rosa un giocatore comunque inutilizzabile a lungo e non aveva potuto racimolare il suo tesoretto; un anno dopo però quell’episodio potrebbe rivelarsi una fortuna o comunque uno scenario da girare in positivo, Abraham viaggia verso la conferma (tutta da scrivere, comunque) e potrebbe essere il centravanti sul quale imperniare la prossima stagione, che vedrà ancora Daniele De Rossi come allenatore dopo l’ottimo impatto che ha avuto sulla squadra giallorossa a seguito dell’esonero di José Mourinho. Staremo a vedere, le cose di calciomercato possono cambiare in fretta…

LUKAKU E NON SOLO AI SALUTI

In questo momento poi il calciomercato Roma sta pensando soprattutto a conferme e cessioni: ci sono i parametri imposti dalla Uefa da rispettare, prima di agire sugli acquisti bisogna sistemare chi è già a Trigoria. Il discorso di Romelu Lukaku può essere collegato a quello di Tammy Abraham: Daniele De Rossi ha già fatto sapere di poterli schierare insieme, ma la conferma dell’inglese porterebbe inevitabilmente all’addio del belga. Lukaku resterebbe volentieri alla Roma e la Roma lo terrebbe, ma economicamente questa operazione sta al momento poco in piedi e, dovendo pensare a un inevitabile addio, a oggi è certamente Abraham la prima punta con più probabilità di restare.

Ai saluti anche Renato Sanches: poco utilizzato, spesso infortunato, in prestito dal Psg con un diritto di riscatto che a questo punto non diventerà obbligo. Quasi impossibile che la Roma versi 15 milioni di euro nelle casse del club parigino: Renato Sanches non ha mai convinto, anche ieri (utilizzato nel secondo tempo al posto di Edoardo Bove) ha faticato a lasciare il segno e ormai è l’ombra del calciatore che, emerso nel Benfica, era poi rinato al Lille dopo la parentesi in chiaro scuro con il Bayern Monaco. Per ora la Roma non pensa a sostituirlo, ma una sua eventuale partenza (cioè ritorno al Psg, in attesa degli eventi) andrà poi valutata anche numericamente, dunque vedremo ma è un discorso che presumibilmente si protrarrà ancora a lungo e per buona parte dell’estate.











