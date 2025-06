Il calciomercato Roma valuta Marcos Senesi per la difesa grazie alla cessione di Tammy Abraham

Calciomercato Roma News: Tammy Abraham lascia la capitale

La dirigenza giallorossa è riuscita a sbloccare la situazione in questa sessione estiva di trasferimenti grazie alla cessione ormai solo da ufficializzare di uno dei calciatori della rosa che permette di superare il blocco dovuto alla situazione economica e al rispetto delle regole del fair play. Il calciomercato Roma quindi ora può affondare sui giocatori che più interessano a Gasperini così da cercare di soddisfare le sue richieste prima di tornare a valutare le situazioni dei giocatori in uscita, fondamentali per eventuali altri acquisti che i giallorossi vorranno completare.

Probabili formazioni Inter Fluminense/ Quote: Chivu ritrova due uomini (mondiale per Club 2025, 30 giugno)

A lasciare la Roma sarà Tammy Abraham che dopo l’anno di prestito al Milan è tornato nella capitale dove però non è più considerato un membro importante della rosa, l’attaccante inglese aveva ricevuto diverse offerte, tutte rispedite al mittente, fino a che nei giorni scorsi non è stata recapitata l’offerta del Besiktas. L’ex Chelsea ha deciso di sfruttare questa opportunità e ha quindi accettato l’offerta turca che gli ha assicurato la centralità nel progetto, i bianconeri pagheranno ai giallorossi 20 milioni, cifra che verrà immediatamente reinvestita nel mercato.

Video Flamengo Bayern Monaco (2-4)/ Gol e highlights: bis di Kane! (29 giugno Mondiale per Club 2025)

Calciomercato Roma News: Marcos Senesi e le altre opzioni in difesa

Il calciomercato Roma con la cifra ottenuta dalla cessione andrà ad operare nel mercato in entrata in difesa, vista la necessità di aumentare il numero di giocatori in quella posizione e la possibilità sempre viva di veder partire Ndicka. Il profilo che piace di più è Lucumi ma la richiesta dovrebbe essere maggiore, per questo si fa strada l’opzione di Marcos Senesi, difensore argentino di ventotto anni di proprietà del Bournemouth ma il cui contratto scadrà il prossimo anno, la sua cessione quindi potrebbe essere completata con un’offerta intorno ai 15 milioni ma probabilmente anche più bassa.

DIRETTA/ Flamengo Bayern (risultato finale 2-4): Kane firma una doppietta! (29 giugno Mondiale per Club 2025)

Un’altra opportunità che il mercato potrebbe offrire invece è quella di Nicolas Tagliafico, terzino argentino di trentadue anni che si ritrova senza squadra dopo l’ultima esperienza in maglia Olympique Lyonnais nella quale però è stato spesso impiegato anche come braccetto di sinistra. Il campione del mondo potrebbe quindi arrivare a parametro zero e andare a sostituire Angelino, che comunque rimane un possibile sacrificato, o essere inserito tra i difensori centrali aggiungendo un difensore di piede mancino che ai giallorossi manca oltre a Ndicka.