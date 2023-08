Calciomercato Roma, news/ Accordo ad un passo per Zapata! Di Livio: “Se sta bene…” (12 agosto 2023)

Calciomercato Roma, ultime news: vicino bomber Zapata, si cerca l’accordo con l’Atalanta

L’ultima novità del calciomercato della Roma riguarda l’attacco e in particolar modo il possibile approdo di Duvan Zapata in giallorosso. Secondo quanto riferito da TMW, l’attaccante dell’Atalanta sarebbe ad un passo dal trasferimento nella capitale, con la proposta di prestito oneroso da 1 milione – con obbligo di riscatto a determinate condizioni – che avrebbe trovato pieno gradimento nella Dea. Il corteggiamento dei giallorossi si sta intensificando ora dopo ora, come testimonia la stessa apertura con l’Atalanta da parte della Roma, disposta ad abbassare il numero delle presenze necessarie per far trasformare il diritto di riscatto in obbligo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Lite con la Fiorentina, sfuma Beltran. Sanches arriva in prestito (11 agosto 2023)

Insomma il colombiano sembra rappresentare un’opzione di calciomercato di tutto rispetto per le ambizioni della Roma, anche se il classe 91 è reduce dalla sua peggior stagione con la maglia dell’Atalanta. Nell’ultimo anno, infatti, la punta ha giocato 27 partite complessive realizzando solo 2 gol. Numeri molto lontani dalla doppia cifra, un traguardo che Zapata spera di raggiungere nuovamente con la maglia della Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Zapata o Muriel per l'attacco, Solet o Demiral per la difesa (9 agosto 2023)

Calciomercato Roma, ultime news. Di Livio promuove l’eventuale acquisto di Zapata: “Ha caratteristiche di Lukaku e se sta bene…”

In queste ore Roma e Atalanta stanno lavorando per trovare una quadra sulla questione Zapata. Secondo le ultime news di calciomercato, i club non sarebbero così lontani da un accordo definitivo e nelle prossime ore sono attese novità per il possibile trasferimento dell’attaccante nella capitale.

L’ex Juventus Angelo Di Livio, intervenuto ai microfoni di Calcio Totale, trasmissione in onda su Rai 2, a proposito di Duvan Zapata e del possibile approdo alla corte di Mourinho, si è espresso positivamente. “Zapata ha le caratteristiche di Lukaku, fa reparto da solo fanno salire la squadra. Se sta bene è un giocatore importante anche se deve superare e non avere le problematiche fisiche degli ultimi tempi”, le parole dell’ex centrocampista.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ibanez via a peso d'oro. Florentino e Paredes per il dopo Matic (8 agosto 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA