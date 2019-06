Calciomercato Roma news/ Accordo per Barella: 36 milioni più Defrel (ultime notizie)

La giornata legata al calciomercato di casa Roma, inizia con il botto. I principali quotidiani sportivi italiani, aprono infatti con la notizia riguardante uno sbarco immediato di Nicolò Barella a Trigoria. Se fino a pochi giorni fa il centrocampista del Cagliari e della nazionale italiana, sembrava vicinissimo all’Inter (con il Milan alla finestra), ora sembrerebbe essere la Lupa la società in vantaggio per assicurarsi il talentuoso rossoblu. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Roma e Cagliari hanno trovato un accordo di massima sulla base di un assegno da 36 milioni di euro con l’aggiunta del cartellino di Defrel, per un’operazione da circa 50 milioni. Per quanto riguarda invece l’intesa con il calciatore, da Trigoria fanno sapere di essere disposti a mettere sul piatto la stessa cifra offerta dall’Inter, leggasi 2.5 milioni di euro netti annui a salire, con annessi bonus e clausole varie, per un contratto pluriennale.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ACCORDO PER BARELLA

Affinché arrivi la fatidica fumata bianca manca solamente il sì dello stesso giocatore, che aveva già dato il suo assenso al trasferimento all’Inter, dove troverebbe Antonio Conte e soprattutto dove potrebbe disputare la Champions League, cosa invece impossibile con la casacca capitolina. Di contro, però, l’Inter non ha ancora trovato l’accordo con la società sarda, ferma ad un’offerta da 36 milioni di euro più 4 di bonus con l’aggiunta del prestito secco di due giovani calciatori della Primavera, già bocciata dal presidente del Cagliari, Giulini. Di conseguenza la Roma attende di conoscere l’intenzione dello stesso Barella, e nella giornata di lunedì 1 luglio dovrebbe tenersi un nuovo definitivo incontro, in cui la società giallorossa spera di ottenere tutti i consensi ricercati. Nel caso di fumata nera, a quel punto tornerebbe in gioco la società di corso Vittorio Emanuela, ma solo se quest’ultima alzerà la posta in gioco. E il Milan osserva alla finestra…

