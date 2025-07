Il calciomercato Roma vede i giallorossi nel mirino di diversi profili graditi a Gasperini. In uscita da valutare la situazione di Leandro Paredes.

Calciomercato Roma news, ancora difficoltà per i giallorossi

Il calciomercato Roma sta vivendo finora grosse difficoltà con il club giallorosso ancora alle prese con problemi legati al Fairplay finanziario e per questo non verranno fatti corposi investimenti. Si cercano soluzioni alternative, magari insieme all’Everton, altro club di proprietà della famiglia Friedkin. E la società ha vari obiettivi nel mirino.

Ma in primo luogo c’è da registrare una buona notizia per i tifosi giallorossi, come riporta Sky la Roma avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo con il portiere Mile Svilar che sarebbe cosi stato accontentato. Dopo le sirene estere con Bayern e United interessate la Roma ha deciso di chiudere ed ha trovato un accordo per il rinnovo fino al 2030.

Il primo nome sulla lista del club giallorosso resta però l’esterno brasiliano Wesley, giocatore del Flamengo che piace molto sia alla Roma che a Gasperini ma per cui si fatica a trovare un accordo. La Roma lavora su varie piste e nelle ultime ore sono arrivati rumors su un nuovo obiettivo, o almeno su un giocatore proposto ai giallorossi.

Calciomercato Roma news, nome nuovo dalla Spagna

Il calciomercato Roma vede i giallorossi molto attivi, intenti a valutare i profili più interessanti sul mercato. Come riporta la Gazzetta Regionale il club capitolino è sulle tracce del terzino del Girona Arnau Martinez, profilo che ha una clausola rescissoria da 14 milioni di euro e che al giusto prezzo può partire.

La Roma è molto attiva e vuole rinforzare tutta la rosa, ma le difficoltà legate al Fairplay finanziario sono evidenti. La società è pronta ad ascoltare le offerte per ogni giocatore, e potrebbe esserci qualche novità. In bilico anche il futuro di Pellegrini per il quale il club è pronto ad ascoltare offerte, anche se finora non è arrivato molto.

Situazione simile anche per Paulo Dybala, il cui futuro sembra ancora abbastanza incerto. L’argentino può partire per buone offerte e la Roma ha come obiettivo quello di dare più spazio a Baldanzi, e provare su qualche scommessa. Ancora bloccata la cessione di Paredes, c’è grande fatica a trovare la quadra con il Boca Juniors e manca l’accordo.