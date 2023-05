Calciomercato Roma News/ Accordo vicino per N’Dicka, anche Grimaldo arriva a zero?

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: BOZZA DI ACCORDO PER N’DICKA

Dopo aver definito l’acquisto di Houssem Aouar, il calciomercato Roma potrebbe essere vicino a un altro colpo: si avvicina infatti, stando alle ultime indiscrezioni, l’arrivo di Evan N’Dicka. Centrale francese che già negli anni scorsi era stato valutato da alcune squadre italiane: N’Dicka è arrivato nel 2018 all’Eintracht Francoforte, e potrebbe diventare – dopo Filip Kostic e Luka Jovic – il terzo elemento a giocare in Serie A proveniente da quella squadra, che aveva disputato una grande stagione raggiungendo la semifinale di Europa League (eliminando il Barcellona lungo la strada).

Sarebbe un acquisto a parametro zero: sulle tracce di N’Dicka c’è anche il Barcellona che però sta prendendo tempo, di conseguenza il francese avrebbe deciso di guardare altrove ed è allettante la proposta della Roma, che metterebbe sul piatto un quadriennale da 2 milioni a stagione. Lo status di contratto in scadenza permetterebbe poi al calciatore di svolgere subito le visite mediche con il club di preferenza, esattamente quanto accaduto con Aouar; dunque per il calciomercato Roma sembra vicino il secondo rinforzo, un centrale difensivo che – soprattutto giocando con la difesa a tre – servirebbe parecchio alla squadra, che la alleni José Mourinho o meno…

PIACCIONO ANCHE GRIMALDO E BENSEBAINI

Non solo N’Dicka: il calciomercato Roma guarda ad altri parametri zero, anche per rimanere nei paletti piantati dal Fair Play Finanziario. Ci sono altri due nomi che potrebbero tornare di attualità, e riguardano la corsia sinistra: qui infatti Leonardo Spinazzola, che ha il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe essere ceduto per monetizzare e dunque servirebbe un rimpiazzo. Il nome che piace molto alla Roma è quello di Grimaldo, altro elemento seguito in passato dal nostro calcio: terzino sinistro del Benfica, ormai ben conosciuto, pochi giorni fa ha dichiarato il suo amore per le Super Aquile ma non è detto che si possa comunque consumare un addio al termine della stagione, soprattutto se finirà in un certo modo.

Poi abbiamo Ramy Bensebaini: anche lui come N’Dicka gioca in Bundesliga e precisamente nel Borussia Monchengladbach, qui appare già certo che al termine del campionato le strade di calciatore e club si separeranno. Nazionale algerino (e dunque extracomunitario, dato da valutare), Bensebaini ha il vantaggio di poter giocare anche come centrale difensivo o laterale di centrocampo; un calciatore dunque duttile, che a 28 anni potrebbe aver raggiunto il pieno della maturità. Vedremo allora cosa sceglierà di fare la Roma in merito…











