CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NIENTE DA FARE PER SAELEMAEKERS

L’argomento allenatore monopolizza il calciomercato Roma in questi ultimi giorni di maggio. Tra smentite e nuove indiscrezioni, i dirigenti del club capitolino devono valutare bene su quale tecnico puntare e muoversi di conseguenza anche in merito ai giocatori che comporranno l’organico a disposizione per la prossima stagione 2025/2026. Per questa ragione bisogna risolvere alcune situazioni riguardanti quei calciatori che hanno il contratto in scadenza poichè in prestito da altre squadre ed in questa lista il primo nome è senz’altro quello di Alexis Saelemaekers.

Il belga si è rivelato una pedina preziosa per la Roma di mister Ranieri contribuendo alla rimonta in campionato che ha consentito loro di centrare la qualificazione all’Europa League. Chi non è invece riuscito a staccare il pass per le competizioni internazionali è il Milan, club che possiede il cartellino di Saelemaekers, alla sua seconda avventura in prestito dopo la grande annata precedente vissuta con la maglia del Bologna. I 14 milioni più 3 di bonus pattuiti per il riscatto sono dunque troppi per i romanisti ma i rosssoneri non paiono intenzionati a concedere sconti puntando a reintegrarlo o a cederlo ad altre società visto l’interesse espresso nei suoi confronti.

Un elemento che non dovrebbe invece tornare a Trigoria è Nicola Zalewski, in prestito all’Inter dal primo di febbraio. Il ventitreenne polacco originario di Tivoli ha dichiarato a Sky Sport di avere come obiettivo la riconferma in nerazzurro aspettando il Mondiale per Club. Sotto contratto con la Roma fino a giugno del 2026, Zalewski ha sottolineato il suo amore per la squadra con cui sta giocando ed il suo riscatto porterebbe tra i 5 ed i 7 milioni nelle casse dei capitolini.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ABDULHAMID PIACE IN FRANCIA

Non solo giocatori in prestito se si parla del calciomercato Roma. I giallorossi devono considerare anche le proposte per alcuni calciatori che sono ufficialmente in rosa ma che potrebbero non essere riconfermati nel prossimo futuro dopo le prestazioni di quest’anno. In bilico ci sarebbe al momento la posizione di Saud Abdulhamid, saudita classe 1999 che ha collezionato dieci apparizioni tra le varie competizioni disputate dai giallorossi, siglando pure un gol ed un assist.

Il terzino venticinquenne, a tratti, ha fornito qualche prova interessante dal momento del suo arrivo in Italia anche se quanto fatto potrebbe non essere sufficiente per garantirsi la riconferma fino a giugno del 2028, quando scadrà il suo contratto. E’ notizia di queste ore infatti l’interesse espresso nei suoi confronti da due club che militano nella Ligue 1, ovvero il Lens e pure il Tolosa. Il futuro di Abdulhamid potrebbe quindi essere nel campionato francese.