Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Silva e Pierotti nel mirino 6 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FABIO SILVA E PIEROTTI NEL MIRINO

La Roma non ha ancora completato tutte le operazioni di calciomercato che potrebbero essere utili per accontentare il tecnico Gian Piero Gasperini. Nella Capitale si va in cerca di nuovi attaccanti considerando che pure Ante Dovbyk, accostato per esempio al Milan come alternativa a Gimenez, potrebbe partire dopo le valutazioni eseguite dall’allenatore piemontese.

Calciomercato Roma News/ Concorrenza per il reparto offensivo, dietro piace Ziolkowski (5 agosto 2025)

I giallorossi nelle scorse ore hanno provato a sondare il terreno con il Lecce così da capire quali margini ci siano per arrivare a Santiago Pierotti, sotto contratto fino al 2027. Il ventiquattrenne sarebbe l’ideale per la corsia offensiva così come potrebbe pure essere schierato in posizione più centrale all’occorrenza. Nel mirino romanista ci sarebbe dunque anche l’argentino, oltre al compagno di squadra Nikola Krstovic.

Calciomercato Roma News/ Dovbyk, bocciatura netta di Gasperini. Ottimismo per Echeverri (5 agosto 2025)

Un altro che piace parecchio alla Roma è Fabio Silva, di proprietà del Wolverhampton. Protagonista lo scorso anno quando è andato a giocare in prestito al Las Palmas, il portoghese ha finito con l’attirare l’attenzione di diverse squadre oltre alla compagine italiana. Sulle tracce del ventitreenne è infatti piombata una big europea del calibro del Borussia Dortmund.

Secondo quanto emerso di recente, lo stesso Silva preferirebbe trasferirsi alla Roma piuttosto che andare a giocare in Bundesliga. Tuttavia, i gialloneri avrebbero presentato un’offerta più allettante agli arancioneri rispetto a quella romanista. Bisognerà vedere se la volontà del calciatore sarà decisiva per poter arrivare in Italia oppure se la sua prossima tappa sarà invece la Germania.

Calciomercato Roma News / Echeverry è il sogno, piace Krstovic. Possibili due cessioni (4 Agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OLIVERAS NON VA IN QATAR

Non solo nuovi acquisti per il calciomercato della Roma in questo mese di agosto. La dirigenza lavora pure a qualche cessione con la consapevolezza che diversi elementi non troveranno spazio con continuità nello scacchiere del Gasp, sempre molto fermo nelle sue scelte come già ben evidenziato durante i novi anni passati all’Atalanta. Chi pareva essere in procinto di salutare lo stadio Olimpico sembrava essere Jan Oliveras ma le cose non stanno andando come ci si aspettava.

In prestito lo scorso anno alla Dinamo Zagabria, il terzino destro ha il contratto in scadenza al termine della prossima stagione e quindi a giugno del 2026. Dato in procinto di passare all’Al Sadd, la trattativa risulta essere saltata ed il ventunenne spagnolo è così rimasto per ora nella Capitale. Sulle sue tracce, dopo che non si è concretizzato il suo trasferimento in Qatar, ci dovrebbero essere comunque un paio di squadre e la Roma attende proposte da prendere in considerazione.