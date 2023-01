CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Al lavoro per prolungare Dybala, in difesa piace Schuurs

Calciomercato Roma news, aumento d’ingaggio e prolungamento per Dybala

La Roma sta vivendo un momento entusiasmante in queste settimane di calciomercato invernale grazie al rendimento offerto in campo da Paulo Dybala, arrivato a parametro zero nella Capitale la scorsa estate. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira e come confermato da Calciomercato.com, i giallorossi starebbero ragionando sulla possibilità di prolungare il contratto dell’attaccante Campione del Mondo di un altro anno, ovvero fino al giugno del 2026, offrendogli inoltre un adeguamento d’ingaggio così da percepire ben 6 milioni di euro netti all’anno. Stando alle indiscrezioni, la trattativa potrebbe entrare nel vivo da marzo ed in questo modo la Roma cancellerebbe pure la clausola rescissoria attualmente fissata a 20 milioni per l’Italia, 12 milioni per l’estero.

Calciomercato Roma news, in difesa i giallorossi seguono Schuurs del Torino

I dirigenti della Roma continuano a guardarsi intorno in questa finestra invernale di calciomercato in cerca di profili utili per migliorare l’organico a disposizione di mister Mourinho da qui al prossimo futuro. Come riporta Tuttosport, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Perr Schuurs del Torino per potenziare il proprio reparto arretrato. Legatosi in estate ai granata fino al giugno del 2026, Schuurs si è già dimostrato uno dei migliori difensori del campionato e sulle sue tracce non ci sarebbero solo i capitolini ma pure l’Inter ed il Napoli.

Calciomercato Roma news, l’Empoli interessato ad Edoardo Bove

La Roma deve anche guardarsi bene le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi calciatori in fase di calciomercato. Nello specifico, il centrocampista classe 2002 Edoardo Bove sembra essere finito, come rivela Tuttosalernitana, nel mirino dell’Empoli che deve fare però i conti con la concorrenza rappresentata dalla Salernitana, dal Lecce, dalla Cremonese e dallo Spezia. In giallorosso Bove vanta la stima del tecnico Mourinho e bisognerà vedere se la società sarà disposta a lasciarlo andare a giocare altrove con la formula del prestito.

