CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Al lavoro per Scamacca! Il Faraone verso il rinnovo (17 giugno 2023)

Calciomercato Roma News, Tiago Pinto al lavoro per portare Gianluca Scamacca in giallorosso: operazione non semplice ma…

La Roma lavora ad un attaccante e il nome di Gianluca Scamacca è quello che, al momento, sembra scaldare maggiormente le fantasie di Tiago Pinto. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, il club capitolino avrebbe già raggiunto l’intesa con l’attaccante, ma il West Ham ha declinato l’ipotesi del prestito del giocatore. Scamacca, dal canto suo, non vede l’ora di tornare in Italia e l’idea di indossare la casacca giallorossa lo stuzzica parecchio.

Resta da capire se la Roma e il West Ham troveranno un’intesa, anche se l’idea degli inglesi è di venderlo in maniera definitiva. Nell’ultima stagione in Premier, il centravanti ha collezionato sedici presenze e tre gol, mentre al Sassuolo – in precedenza – aveva segnato sedici gol in trentasei partite.

Calciomercato Roma News, Stephan El Shaarawy pronto a rimanere nella capitale: contratto triennale in arrivo per il Faraone?

Tra le altre news relative al calciomercato in entrata della Roma, tiene banco la trattativa per il rinnovo contrattuale di Stephan El Shaarawy. L’attaccante è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il club capitolino, che starebbe lavorando per blindare il calciatore pure per le prossime stagioni. In questi giorni si è chiacchierato molto sulla possibile partenza del ‘faraone’ a parametro zero, ma nelle ultime ore starebbe filtrando ottimismo per il rinnovo contrattuale.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante sarebbe ad un passo dal rinnovo contrattuale. Il giocatore, che quest’anno ha segnato nove gol in quarantadue partite, sarebbe pronto ad un taglio dello stipendio per un triennale.











