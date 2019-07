Calciomercato Roma News/ Alderweirdel raddoppia, e c’è Junior Moraes (ultime notizie)

La Roma ha temporeggiato troppo sul calciomercato per Toby Alderweireld e ora rischia di perdere l’unica vera alternativa concreta a Kostas Manolas. Il Telegraph ha fatto il punto della situazione sul difensore belga del Tottenham sottolineando come la clausola rescissoria da 28 milioni di euro scadrà domani. A quel punto Daniel Levy raddoppierà il prezzo del cartellino del calciatore, facendolo salire a 45 milioni di euro. Un raddoppio di fatto che renderebbe quasi impossibile l’approdo nella capitale. Senza calcolare che il Manchester United è piombato sul calciatore dopo che sembra essere definitivamente tramontato l’affare che avrebbe dovuto portare a Maguire. Rimane alquanto improbabile pensare che la Roma possa ufficializzare l’acquisto oggi, sfruttando l’ultimo giorno della clausola rescissoria.

Calciomercato Roma News, Junior Moraes nome nuovo per l’attacco

La Roma deve valutare sul calciomercato l’acquisto dell’erede di Edin Dzeko. Il bosniaco sembra sempre più intenzionato a passare all’Inter e anche se questa trattativa dovesse saltare rimane assai improbabile pensare che il ragazzo possa rimanere nella capitale dopo aver fatto capire chiaramente la sua volontà di andare via. Calciomercato.it ha fatto il nome nuovo per l’attacco della squadra di Pablo Fonseca e cioè quello di Junior Moraes che il tecnico ha già avuto allo Shakhtar Donetsk. L’acquisto potrebbe essere anche molto vantaggioso dal punto di vista economico visto che la scadenza del contratto del ragazzo è fissata al giugno del 2020. L’obiettivo numero uno per l’attacco rimane comunque Gonzalo Higuain anche se il Pipita sta spingendo per rimanere a Torino. Sembra invece uscito dai radar il nome dell’attaccante del Real Madrid Mariano Diaz.

