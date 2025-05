CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UN GIOVANE NEL MIRINO!

In attesa della fumata bianca per il nuovo allenatore, il calciomercato Roma si interroga sulla rosa da affidargli: l’ultima giornata di Serie A ha svelato l’arcano, nonostante la strepitosa rimonta firmata Claudio Ranieri i giallorossi giocheranno in Europa League la prossima stagione ma, considerato il punto di partenza, si tratta comunque di un grande risultato. Adesso inevitabilmente ci sono delle situazioni da risolvere, alcune anche spinose: ad esempio, pare che le trattative con Gian Piero Gasperini si siano interrotte perché il piemontese avrebbe chiesto la cessione di Paulo Dybala, ma l’argentino è tutt’altro che sicuro di rimanere nella capitale.

Ha 31 anni, non gioca da metà marzo e in questa stagione ha saltato 14 partite di Serie A; in tre stagioni ne ha mancate 37. Lui ha detto di voler restare, le certezze non ci sono ma in ogni caso non è il solo calciatore in bilico: il calciomercato Roma deve risolvere il riscatto di Alexis Saelemaekers e si prepara a salutare Bryan Cristante e Leandro Paredes. Qualora anche il belga dovesse salutare, si aprirebbe una necessità sulle corsie e allora il nome che in questo momento stuzzica è quello di Jacob Ondrejka, che domenica sera ha regalato la salvezza al Parma e da gennaio ha segnato 5 gol con i ducali.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ONDREJKA PIACE A TUTTI

Arrivato dall’Anversa, dove aveva segnato 7 gol in 22 partite di campionato, Ondrejka è stato determinante per la salvezza del Parma: prima della doppietta all’Atalanta ne aveva segnata una per un pareggio in casa della Lazio, e aveva completato la grande rimonta sull’Inter. Lo svedese insomma ha una predilezione nel trovare il gol con le big; Chivu lo ha spesso schierato a sinistra e dunque a piede invertito, ma Ondrejka sa giocare anche sull’altro versante e la cosa interessante è che ha ancora 22 anni, dunque può crescere parecchio e i primi sei mesi nella nostra Serie A sono stati più che incoraggianti, tanto da farlo diventare un oggetto del desiderio sul calciomercato.

Con il Parma ha firmato un contratto fino al 2029, ma i ducali di fronte a un’offerta del calciomercato Roma congrua lo lascerebbero partire: del resto lo hanno pagato 7 milioni di euro e c’è la sensazione che, aprendo un’asta, potrebbero guadagnare anche più del doppio se non addirittura il triplo. Il problema della Roma è appunto che Ondrejka piace a tutti: il ragazzo naturalmente può sfruttare questo periodo in gialloblu per andare alla ricerca di un salto di qualità ma avendo parecchi minuti a disposizione. La Roma glieli potrebbe concedere, ma tanto dipenderà anche dall’allenatore: ad esempio con Cesc Fabregas lo svedese potrebbe diventare centrale nel progetto, forse meno con Maurizio Sarri ma qui siamo davvero alle ipotesi sulla carta…