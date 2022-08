CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Anche l’OM su Bailly, Kluivert verso Londra e Zaniolo…

Calciomercato Roma news, Kluivert al Fulham e il rinnovo di Zaniolo

La dirigenza della Roma prosegue il suo lavoro per potenziare la rosa a disposizione di mister Mourinho in questa sessione estiva di calciomercato. I giallorossi non devono però ragionare solamente sui movimenti in entrata ma devono pensare anche alle uscite specialmente per quei calciatori che non rientrano nei piani di allenatore e società. In questo speciale elenco figura senz’altro il nome di Justin Kluivert, per il quale il general manager Tiago Pinto ha incontrato il Fulham nelle scorse ore a Milano.

Belotti alla Roma?/ Calciomercato, oggi l'incontro decisivo per l'addio di Shomurodov

Stando a quanto rivelato da calciomercato.com, l’olandese dovrebbe trasferirsi a Londra in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza in Premier League per 12 milioni di euro. Nel frattempo si comincia a ragionare pure sul rinnovo di Nicolò Zaniolo, recentemente finito nel mirino di un altro club di Londra come il Tottenham di Conte oltre che rimanere sempre pure sul taccuino dei dirigenti della Juventus. Recentemente sembrava che Zaniolo fosse pronto a firmare il prolungamento del contratto, ora in scadenza nel giugno del 2024, per guadagnare 4,5 milioni di euro all’anno ma l’indiscrezione è stata poi smentita ed è più probabile un incontro tra le parti a sessione di mercato chiusa, e quindi se ne riparlerà a settembre.

Asensio alla Roma?/ Calciomercato, lo spagnolo del Real Madrid sostituirebbe Zaniolo

Calciomercato Roma news, concorrenza del Marsiglia per Bailly

Uno dei reparti in cui la Roma vorrebbe sistemare l’organico in questa fase finale del calciomercato estivo è quello arretrato, dove sarebbe utile poter contare su un altro difensore centrale. Tra i nomi più caldi emersi in orbita giallorossa nelle scorse settimane figura pure quello di Eric Bailly, di proprietà del Manchester United. L’ivoriano piace a varie squadre ma, secondo quanto rivelato da footmercato.net, al momento sarebbe l’Olympique Marsiglia il club in vantaggio per accaparrarselo dopo che i britannici hanno aperto alla possibilità di lasciarlo partire in prestito.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Lukic al posto di Diawara, Juve sempre interessata a Zaniolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA