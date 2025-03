CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PIACE ANDREY SANTOS

A volte ritornano… e costano di più: anche il calciomercato Roma lo può ben dire, perché è di queste ore la notizia secondo cui la società giallorossa, tra le altre, avrebbe messo gli occhi su Andrey Santos. Trattasi di un centrocampista brasiliano di 20 anni, nato nel 2004: un mediano, che viene impiegato soprattutto in una linea a quattro in cui rappresenta appunto uno dei due elementi al centro. La squadra è lo Strasburgo, che sta volando in Ligue 1: sei vittorie nelle ultime sette partite (senza sconfitte), dieci nelle ultime tredici giornate, e questo naturalmente aumenta il valore del calciatore. C’è poi un altro problema per quanto riguarda la corsa ad Andrey Santos: il cartellino è di proprietà del Chelsea.

I Blues, stando a quanto si legge, non avrebbero la minima intenzione di venderlo: di ritorno dal prestito infatti il brasiliano dovrebbe tornare a disposizione di Enzo Maresca, alla ricerca di giovani talenti da inserire in un progetto che sta iniziando ad acquisire la sua forma ma nel quale c’è probabilmente ancora spazio, dunque Andrey Santos potrebbe tornare a calcare i campi della Premier League anche se, visto il rendimento, anche lo Strasburgo potrebbe fare un tentativo di calciomercato e andare verso una conferma del prestito o un acquisto, per quanto la concorrenza scoraggi il club transalpino. In tutto questo potrebbe appunto provarci anche la Roma: sarà difficile.

ANDREY SANTOS TRA PASSATO E FUTURO

Abbiamo detto che il calciomercato Roma può dire che Andrey Santos è una sorta di ritorno: qualche anno fa infatti il calciatore, ancora giovanissimo, era stato offerto a quasi tutte le big italiane così da fare il grande salto nel calcio europeo. La valutazione ai tempi era di 7 milioni di euro: nessuna delle squadre della nostra Serie A aveva chiuso l’affare, nel frattempo il centrocampista brasiliano è cresciuto e adesso è un grande protagonista nello Strasburgo che nella Ligue 1 francese va a caccia di Europa, magari anche dalla porta principale. Ci si può mangiare le mani? Forse, anche se naturalmente le operazioni di calciomercato vanno sempre analizzate rispetto a quando avvengono.

Appunto, nel caso di Andrey Santos bisogna dire che certamente qualche società avrebbe potuto essere lungimirante e fiutare il colpo low cost, oggi chiaramente con il senno di poi è facile parlare ma, ad ogni buon conto, il punto focale è che il Chelsea come detto non vuole vendere il suo giovane, e monetizzare dal suo cartellino è considerato un piano alternativo alla conferma della rosa. In caso di cessione i Blues possono chiedere anche 40 milioni di euro: prezzo più che quintuplicato insomma, e adesso Andrey Santos piace davvero a mezza Europa perché anche big come Bayern Monaco e Atletico Madrid sarebbero sulle sue tracce. Il calciomercato Roma, che deve fare i conti con la scelta del nuovo allenatore, in questo momento parte in ritardo ma vedremo…