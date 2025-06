Il calciomercato Roma ha come obiettivo in attacco Georges Mikautadze, prima però dovrà essere ceduto Angelino

Calciomercato Roma News: Georges Mikautadze l’alternativa di Dovbyk

I giallorossi hanno un disperato bisogno di completare alcune cessioni per poi poter operare in entrata in questa sessione estiva dove si dovrà riadattare la rosa alle esigenze di Gasperini per permettergli di provare a raggiungere l’obiettivo della prossima stagione ovvero la qualificazione in Champions League.

Video rissa tra Dumfries e Acuna/ L’argentino insegue l’esterno nerazzurro nel finale (26 giugno 2025)

Il calciomercato Roma ha messo tra i cedibili due calciatori in particolare che poi però necessiterebbero di un acquisto in quel ruolo per rimpiazzarli, allo stesso tempo Massara e la dirigenza vogliono regalare all’allenatore nuovi giocatori nel reparto offensivo indipendentemente dalle cessioni.

Il giocatore che il calciomercato Roma vorrebbe portare in Italia e affidare alla guida di Gasperini è l’attaccante georgiano di ventiquattro anni dell’Olympique de Lyonnais, Georges Mikautadze, che i francesi hanno acquistato lo scorso anno per 18,5 milioni dopo un ottimo Europeo.

NBA/ KD torna in Texas agli Houston Rockets, i Boston Celtics cedono Holiday e Porzingis (26 giugno 2025)

Quest’anno ha giocato 34 partite in Ligue 1 nelle quali ha segnato 11 gol e fornito 6 assist ma ora potrebbe lasciare se la sentenza di retrocessione automatica per motivi economici venisse confermata anche dopo il ricorso della squadra, la trattativa potrebbe essere conclusa con il prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni o a titolo definitivo per la cifra di 25 milioni.

Calciomercato Roma News: Angelino in direzione Arabia Saudita

Come detto il calciomercato Roma dovrà necessariamente completare prima una cessione e i nomi individuati come possibili sacrificati sono due, il primo è anche il più probabile e risponde al nome di Angelino, esterno ventottenne spagnolo che è arrivato a gennaio della scorsa stagione dal Red Bull Lipsia.

DIRETTA/ Urawa Reds Monterrey (risultato finale 0-4): messicani agli ottavi! Mondiale per Club 2025 26 giugno

Il giocatore era vicino alla cessione all’Al Hilal ma poi la trattativa era stata bloccata dal direttore sportivo Ghisolfi, il suo futuro però potrebbe comunque parlare arabo visto che i giallorossi sono in trattativa con l’Al Nassr per una cifra tra i 20 e i 25 milioni.

Se non dovesse essere conclusa la cessione dello spagnolo a lasciare i giallorossi potrebbe essere Evan Ndicka, il difensore ivoriano venticinquenne piace a numerose squadre ma quella che sembra più pronta a presentare un’offerta ufficiale è l’Olympique de Marseille che offrirebbe 20 milioni più il cartellino di Ismael Kone.

Il giocatore offerto dai francesi è un centrocampista canadese classe 2003 che quest’anno si è diviso tra la squadra di De Zerbi e lo Stade Rennes giocando 21 partite in Ligue 1 realizzando 2 gol e 1 assist, è un giocatore di grande prestanza fisica ma che ha negli inserimenti il suo punto di forza.