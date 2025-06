CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ANGELINO TENTATO

Il calciomercato Roma potrebbe perdere uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Angeliño, esterno a tutta fascia spagnolo dei giallorossi, sarebbe infatti molto tentato ad accettare l’offerta dell’Al Hilal, squadra araba allenata da Simone Inzaghi.

Il club dell’Arabia Saudita ha provato a convincere diversi esterni della Serie A come per esempio Theo Hernandez e Nuno Tavares, ma entrambi hanno rifiutato la destinazione. Discorso potenzialmente diverso per l’ex Lipsia.

Lo spagnolo potrebbe infatti pensarci seriamente e a quel punto i giallorossi dovranno tutelarsi. Infatti è già pronto un nome per sostituirlo, una vecchia conoscenza di Gian Piero Gasperini vale a dire Robin Gosens dalla Fiorentina e che il tecnico ha già allenato all’Atalanta.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SCAMACCA IL FAVORITO

Il calciomercato Roma è attivo anche in entrata con continue idee per migliorare una rosa che ha bisogno di quel qualcosa in più per tornare in Champions League, vero grande sogno dei tifosi capitolini considerando la confusione generale delle altre squadre.

Per l’attacco, Gasperini non sembra stravedere per Dovbyk ed ecco che l’ex Girona potrebbe anche clamorosamente essere accompagnato alla porta. Al suo posto si è parlato di Lucca dell’Udinese e Krstovic del Lecce, ma c’è un altro profilo che forse più di tutti piace a Gasperini.

Ci riferiamo a Gianluca Scamacca che ritroverebbe Roma e soprattutto il tecnico piemontese che anche in questo caso ha avuto a Bergamo. Saranno giorni decisivi per capire da che parte volgerà il mercato della Roma tra acquisti e cessioni.