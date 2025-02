CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SALAH-EDDIN ARRIVA

Particolarmente attivo il calciomercato Roma in queste ultime ore di sessione invernale: Claudio Ranieri evidentemente si è fatto sentire anche in termini di campagna acquisti e, dopo l’arrivo di Devyne Rensch e quello di Pierluigi Gollini, come riporta la redazione di Sky Sport la società giallorossa sta per chiudere un altro colpo. anche in questo caso si guarda alla difesa: il profilo infatti è quello di Anass Salah-Eddine, che è un terzino sinistro marocchino che però ha scelto di giocare per le selezioni olandesi, nato nel 2022. Gioca nel Twente da un anno: lo scorso febbraio l’Ajax, società nella quale di fatto è cresciuto, lo aveva girato a Enschede. Fabrzio romano conferma: acquisto a titolo definitivo per 8 milioni, che diventeranno 10 con i bonus.

Quest’anno Salah-Eddine ha disputato un totale di 29 partite con il Twente: di queste, otto nel girone di Europa League nel quale ha smazzato due assist, mentre abbiamo due gol in Eredivisie per un rendimento sicuramente di livello. Ora, possiamo dire che per il calciomercato Roma non si tratti di un colpo di straordinario impatto immediato: come terzino sinistro è intoccabile Angeliño, che ieri tra l’altro ha segnato il bellissimo gol del pareggio contro il Napoli. Tuttavia Salah-Eddine può essere un’alternativa scovata dal calciomercato Roma credibile che finalmente concederebbe un po’ di riposo allo spagnolo, utile soprattutto quando torneranno gli impegni di Europa League e cioè tra pochissimo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MARIN VERSO IL PSG

Intanto possiamo registrare che il calciomercato Roma continua a essere attivo anche sul fronte portieri: ci sono notizie che riguardano anche Renato Marin, classe 2006 che come sappiamo è nato in Brasile ma gioca nelle nostre nazionali, in particolare è il titolare dell’Under 19 con cui ha già collezionato 13 presenze, non poche se consideriamo che il ciclo in queste selezioni è molto breve. L’ex responsabile del calciomercato Roma lo aveva portato in Italia nel 2022: lo ha fatto giocare prima con l’Under 17 e poi con la Primavera lo scorso anno, da questa stagione Marin è un elemento della prima squadra anche se non ha mai esordito, venendo comunque impiegato con la giovanile (11 presenze).

Adesso su di lui piomba il Psg: nei giorni scorsi dicevamo che la società francese avrebbe deciso di non rinnovare il contratto di Gianlugi Donnarumma, è difficile che Marin possa essere il suo reale sostituto ma certamente potrebbe essere un giovane sul quale puntare magari in Coppa di Francia, iniziando a fargli maturare un po’ di esperienza. Marin ha il contratto in scadenza: il Psg vorrebbe prelevarlo da Trigoria a parametro zero, dunque si tratterebbe di un’operazione che si potrebbe ufficializzare nei prossimi giorni facendola poi diventare effettiva a giugno.